Sz. Hołownia: wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie

Wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie, a my sprawimy, że ci, którzy chcą pracować dłużej, będą mogli to robić - powiedział podczas debaty wyborczej w TVP Szymon Hołownia (Trzecia Droga).

Na pytanie o wiek emerytalny Hołownia odpowiedział, że "wiek emerytalny pozostanie na tym samym poziomie".

"My sprawimy, że ci którzy chcą pracować dłużej, będą mogli to robić. Będzie cały system zachęt, który będzie specjalnie dla nich stworzony, np. składka rentowa będzie zaliczana jako składka emerytalna i to sprawi, że świadczenie będzie wyższe" - podkreślił Hołownia.

Dodał, że w tym kontekście pada pytanie, czy Polacy będą musieli pracować aż do śmierci. "Ale dlaczego nikt nie zadaje pytania albo za rzadko je zadaje, dlaczego dzisiaj do śmierci muszą czasem stać w kolejkach do lekarza? Średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza to pół roku" - stwierdził lider Polski 2050.

"W Katowicach, skąd kandyduje pan premier (Mateusz Morawiecki), oczekiwanie do neurologa dziecięcego wiąże się z czekaniem do Wigilii - tylko że przyszłego roku" - mówił polityk.

"Trzecia Droga oferuje dwie proste gwarancje w tej sprawie: po pierwsze, jeżeli nie dostajesz się do lekarza na NFZ w 60 dni, państwo zwróci ci za wizytę prywatną. Po drugie, przeznaczymy 7 procent na ochronę zdrowia, by oddłużyć szpitale, dać podwyżki pielęgniarkom i zapewnić wszystkim, w tym seniorom, bezpieczeństwo" - powiedział Hołownia.