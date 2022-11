Sz. Hołownia: z PiS-em nie wolno zmieniać konstytucji

Z PiS-em nie wolno zmieniać konstytucji. Nie zmienia się zamków w drzwiach razem z włamywaczem - powiedział PAP lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Konstytucję można zmieniać tylko razem z tymi politykami, którzy jej przestrzegają - dodał wiceprzewodniczący ugrupowania Michał Kobosko.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w środę projekty zmiany m.in. konstytucji, które mają ograniczyć immunitet zarówno parlamentarzystów, jak i sędziów. Ponadto PiS złożył projekt ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zniesiony zostanie immunitet formalny, a pozostawiony będzie wyłącznie immunitet materialny.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia w rozmowie z PAP podkreślił, że "w kwestii immunitetów - jest o czym rozmawiać, ale w przyszłej kadencji Sejmu". "Dziś PiS-em nie wolno zmieniać konstytucji. Nie zmienia się zamków w drzwiach razem z włamywaczem" - powiedział.

"Konstytucję Rzeczpospolitej można zmieniać tylko razem z tymi politykami, którzy konstytucji przestrzegają. Tymczasem politycy PiS-u od siedmiu lat nagminnie konstytucję lekceważą, łamią lub obchodzą bokiem. Dlatego nie wierzymy w jakiekolwiek dobre intencje polityków PiS-u stojące za pomysłem dokonywania nagłych zmian w ustawie zasadniczej" - wyjaśnił wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Podkreślił, że kwestia immunitetu poselskiego czy sędziowskiego jest tematem, którym politycy powinni się zająć w następnej kadencji Sejmu. "Nasze podejście jest proste. Immunitet powinien chronić objęte nim osoby przed naciskami, umożliwiać im pracę. Natomiast na pewno nie powinien być narzędziem uciekania od odpowiedzialności za popełnione wykroczenia, na przykład łamanie ograniczeń prędkości czy jazdę na podwójnym gazie" - zaznaczył.

Zgodnie z konstytucją, immunitet formalny chroni posła lub senatora przed pociągnięciem do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu lub Senatu. Obejmuje on wszystkie czyny popełnione przez parlamentarzystę, w szczególności czyny inne niż wynikające z wykonywania mandatu i rozciąga się na całe postępowanie karne.

Parlamentarzystę chroni też immunitet materialny - stanowiący, że nie może on być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego (np. wystąpienia w parlamencie, sposób głosowania, zgłaszane inicjatywy ustawodawcze) - ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu.

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (przy pełnej frekwencji jest to 307 głosów) oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.