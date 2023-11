Sz. Hołownia: zapewniam, że Sejm nie będzie kolejną areną wojny polsko-polskiej

Zapewniam, że Sejm nie będzie kolejną areną wojny polsko-polskiej; wszystkich posłów czy z koalicji rządzącej, czy opozycji będą obowiązywać te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair-play - powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia po wyborze na tę funkcję.

Szymon Hołownia (Polska 2050) został w poniedziałek wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. Poparło go 265 posłów.

W wystąpieniu w Sejmie wyraził nadzieję, że został wybrany na marszałka Sejmu, nie części sali. Wskazał, że w Izbie zasiadają ugrupowania, z których poglądami się nie zgadza, ale znaleźli się tam z woli Polaków.

"Zapewniam, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Wszystkich posłów czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji będą obowiązywać te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair-play" - podkreślił Hołownia.

"Zapowiadam, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy z szacunku do 21 milionów Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejach, byśmy teraz tracili ich cenny czas na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali mam już za sobą etap show i płomiennej publicystyki, że chcecie byśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm, Sejm szacunku do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, płci, tego, czy są wierzący czy niewierzący, czy mieszkają na wsi, w małych miastach czy metropoliach, czy są seniorami czy osobami z niepełnosprawnością. Drogie posłanki, drodzy posłowie witajcie w Sejmie różnych Polaków, Sejmie Rzeczypospolitej. Wiwat wszystkie stany" - zakończył przemówienie.