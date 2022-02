Szatkowski: ewentualna agresja Rosji na Ukrainę może zdarzyć się każdego dnia

Przygotowania wojskowe zaszły tak daleko, że ewentualna agresja Rosji na Ukrainę może zdarzyć się każdego dnia w najbliższym czasie – powiedział w niedzielę ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

"Przygotowania wojskowe zaszły tak daleko, że ewentualna agresja może zdarzyć się każdego dnia w najbliższym czasie, ale to nie oznacza, że zapadła ostateczna decyzja lub że nie można jej cofnąć, jeśli zapadła" - powiedział w niedzielę w TVN24 ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

Dodał, że takiej sytuacji jak obecnie, gdy wokół Ukrainy zgromadzono tak duże ugrupowanie wojskowe, nie mieliśmy w ciągu ostatnich 30 lat.

"Mogę powiedzieć, że Rosjanie, rząd Władimira Putina, służby, rosyjskie siły zbrojne zrobili wszystko, aby być gotowym do agresji w ciągu najbliższych dni lub nawet godzin" - stwierdził Tomasz Szatkowski.

Nadal jednak, według ambasadora RP przy NATO, jest nadzieja na rozwiązanie konfliktu drogą pokojową.

"Wszyscy powinniśmy mieć nadzieję i do ostatniej chwili w spokoju szukać dyplomatycznej drogi wyjścia z konflikty, ale też nie możemy ulec panice i stworzyć koncesję, która podważałaby zasady bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Realistycznie rzecz biorąc, istnieje duże ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego, ale jak podkreślają liderzy, w tym premier (W. Brytanii Boris - PAP) Johnson, ciągle jest szansa na wyjście z tego kryzysu i polskie władze biorą udział w tych wysiłkach" - stwierdził Tomasz Szatkowski.

Wskazał na dużą aktywność krajów Zachodu w próbach doprowadzenia do deeskalacji. Wskazał na rozmowy bilateralne między USA a Rosją, na wysiłki NATO, aby zaangażować Rosję w dialog w ramach formatu NATO-Rosja, wreszcie na zaproponowany przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - której obecnie przewodniczy Polska - przez ministra sprawa zagranicznych Polski Zbigniewa Rau nowy format dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa.

"Widzimy, ze Zachód robi, co może, ale trzeba uważać, aby teraz nie zaoferować czegoś, co byłoby swego rodzaju koncesją, która przebudowywałaby system bezpieczeństwa w Europie i sankcjonowałaby presję zbrojną na swoich sąsiadów. Wydaje się, że takiego niebezpieczeństwa udało się uniknąć" - stwierdził Szatkowski.

Jak mówił, mimo pewnych problemów Zachód zachował spoistość w stosunku do działań Rosji. "Sojusz zachował swoją zasadniczą spoistość, ale nie tylko Sojusz, trzeba wspomnieć o UE. Oba te podmioty odpowiedziały w sposób skoordynowany i spójny, prymat tutaj należał do NATO, ale w pewnym momencie została wprowadzona Unia Europejska, bo trzeba pamiętać, że państwa członkowskie były adresatami jednego z listów, które mogły być sposobem na zdobycie czasu przez Federacje Rosyjską. Więc generalnie bilans jest raczej pozytywny" - powiedział ambasador RP przy NATO.

Ocenił, że widoczne obecnie działania Rosji oraz zaostrzenie sytuacji w samozwańczych republikach - Donieckiej i Ługańskiej - mają znamiona etapu wstępnego do agresji.

"Widzimy działalność, która ma znamiona etapu wstępnego do ewentualnej agresji - działania hybrydowe, wzmożone działania informacyjne, ataki cybernetyczne, widzimy próby stworzenia operacji fałszywej flagi, czyli choćby te niewiarygodne próby stworzenia analogów do prowokacji gliwickiej z 1939 r., temu towarzyszy próba koncentracji wojsk, które zmierzają w stronę granicy, to sytuacja bezprecedensowa i ona nie ma odpowiedników w historii powojennej Europy" - powiedział Tomasz Szatkowski.

W sobotę wieczorem czasu miejscowego rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że prezydent USA Joe Biden zwołał na niedzielę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jej zdaniem Rosja w każdej chwili może przeprowadzić atak na Ukrainę.

Jak poinformował w niedzielę sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy, w sobotę odnotowaliśmy 136 przypadków otworzenia ognia przez wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie. Według informacji Sił Zbrojnych Ukrainy w sobotę 116 razy użyto broni zakazanej zapisami porozumień mińskich. Wskutek ostrzału siedmiu ukraińskich żołnierzy odniosło rany, wszyscy znajdują się pod opieką lekarzy.