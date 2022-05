Szatkowski o NATO: chcemy zmiany filozofii obrony kolektywnej, by móc bronić się na miejscu od samego początku

Chcemy, aby Sojusz Północnoatlantycki zmienił filozofię obrony kolektywnej na wschodniej flance na taką, w której jesteśmy w stanie bronić każdego skrawka NATO od samego początku, a nie czekać na odsiecz - powiedział we wtorek ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski.

"Teraz chcemy przede wszystkim, żeby Sojusz zmienił swoją filozofię obrony kolektywnej na wschodniej flance" - podkreślił Szatkowski w Polsat News, odpowiadając na pytanie, czy Polska stara się, aby jedną z konkluzji czerwcowego szczytu NATO w Madrycie były stałe bazy żołnierzy Sojuszu w Polsce.

Ambasador RP przy NATO stwierdził, że gdy Polska i inne państwa ze wschodniej flanki dołączały do Sojuszu na przełomie XX/XXI w., sytuacja dotycząca bezpieczeństwa "wydawała się optymistyczna". Zwrócił uwagę, że przynajmniej w oczach Zachodu Rosja nie przejawiała "tak agresywnych zachowań" (jak obecnie), a jej siły zbrojne zdawały się być niezdolne do podejmowania agresywnych działań". W ówczesnych uwarunkowaniach - jak przypomniał Szatkowski - "założono, że nie będzie wysuniętej obecności, siły Sojuszu mogą się zająć operacjami poza obszarem traktatowym, a nawet jeżeli do czegoś dojdzie, do scenariusza agresji np. ze strony Rosji, to wówczas przybędą we właściwym czasie posiłki".

"Teraz musimy zmienić ten paradygmat na taką sytuację, w której jesteśmy w stanie bronić terytorium Sojuszu od samego początku, i to każdego skrawka terytorium Sojuszu" - podkreślił ambasador.

Szatkowski wskazał także na sprzyjający takim działaniom rozwój techniki wojskowej, czego przykładem jest sytuacja na Ukrainie, gdzie - jak podkreślił - "dobrze przygotowany obrońca jest w stanie bronić się długo i postępy agresora są minimalne". Według niego, zmiany dotychczasowego "paradygmatu" wymaga też sytuacja polityczna po tym, "co widzieliśmy wokół Kijowa, masakry w Buczy, Irpieniu", a także w innych miejscach okupowanych przez Federację Rosyjską. "Nie możemy pozwolić agresorowi, żeby zajął jakieś terytorium Sojuszu, i żebyśmy później przybywali z odsieczą" - zaznaczył.

Dopytywany, co taka zmiana oznaczałaby w przypadku ewentualnych decyzji szczytu NATO w Madrycie, ambasador stwierdził, że "na przykład musimy w planowaniu sił Sojuszu uwzględnić siły, które już są na miejscu". "Czyli na przykład takie siły, jakie Polska tworzy w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej" - mówił.

W ocenie Szatkowskiego, jest "fundamentalne zrozumienie" wśród sojuszników NATO, że "coś musimy zrobić w tym zakresie w Madrycie", dlatego szczyt jest "istotnym punktem decyzyjnym". "Jest poczucie, że Rosja jest w stanie zaatakować inne państwa, a z drugiej strony Rosja nie ma tak dużych zdolności militarnych, jak to wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu" - dodał.

Ambasador RP przy NATO był też pytany o plany dotyczące instalowania stałych baz wojskowych NATO w Polsce. "Obecnie o tym rozmawiamy" - odpowiedział. "Pamiętajmy, że większość wojsk sojuszniczych, które są obecnie w Polsce, to jest wynik dwustronnych ustaleń polsko-amerykańskich. Więc ta decyzja może zapaść przed szczytem w Madrycie, na szczycie w Madrycie, może zapaść również niewiele później, po szczycie" - powiedział.

Szczyt NATO w Madrycie, z udziałem przywódców państw Sojuszu, jest zaplanowany na 29-30 czerwca. Już w marcu br. prezydent Andrzej Duda zapowiedział na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, że w Madrycie będą podejmowane decyzje "o wzmocnieniu bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu".

"Wszystko to, co się dzieje, wszystko co obserwujemy, wszystko o czym mówiliśmy z sekretarzem generalnym, to wyjście pod zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, na którym będziemy podejmowali decyzję związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu" - powiedział wtedy prezydent Duda w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.