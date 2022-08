Szczebrzeszyn: Na Festiwalu Stolica Języka Polskiego przyznano Nagrodę Wielkiego Redaktora

Podczas ósmego Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie (Lubelskie) po raz piąty została przyznana Nagroda Wielkiego Redaktora. Tegoroczynym laureatem został prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk.

"To pierwsze tego typu wyróżnienie dla niedocenianego, a tak ważnego i wyjątkowo trudnego zawodu, jakim jest redaktor wydawniczy, który ma bardzo ważny udział w powstawaniu książek" - przekazała w środę Gabriela Figura, rzecznik prasowy Festiwalu Stolica Języka Polskiego.

Laureatem tegorocznej Nagrody Wielkiego Redaktora został prof. Andrzej Stanisław Kowalczyk za wieloletnią pracę nad edycją dzieł Jerzego Stempowskiego, Stanisława Vincenza i pisarzy z kręgu paryskiej "Kultury".

"Ta nagroda jest niebywała i zaskakująca jednocześnie, bo to zobowiązuje" - powiedział prof. Kowalczyk i dodał, że "w jego rozumieniu redaktor to ktoś, kto służy twórcy, dba o jego teksty". "To trochę ratownik, który podaje rękę tekstom, które są znakomite i warte czytania, ale które potrzebują pomocy" - podsumował.

"W twórczości Andrzeja Kowalczyka znajdą Państwo to, co nazywa się redakcją, czyli wyczuleniem na słowo" - powiedziała podczas wręczania nagrody prof. Iwona Hofman, przewodnicząca Rady Festiwalu.

Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie potrwa do soboty. Szczegółowy program znajduje się na stronie stolicajezykapolskiego.pl.