Szczecin: 16. Europejska Noc Muzeów – w sobotę

Kilkadziesiąt szczecińskich instytucji kultury zapowiedziało swój udział w tegorocznej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, 14 maja. Zaplanowano m.in. wystawy, warsztaty i pokazy filmowe. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

"Noc Muzeów ma tak naprawdę charakter promocyjny. Wszyscy muzealnicy wierzą, że ci, którzy spotkają się z wystawami, obiektami, historiami, narracjami tej nocy, podczas innej atmosfery, zechcą do nas wrócić w normalnym czasie, bardziej sprzyjającym kontemplacji, zrozumieniu czy intensywniejszemu zatopieniu się w te treści" - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie Daniel Źródlewski.

Jak podkreślił "Noc Muzeów staje się coraz bardziej okazją do wspólnego spędzania czasu, do idei spotkania, do stworzenia niezwykłej atmosfery i możliwości spędzenia wolnego wieczoru. Nie jest potrzebne do tego tworzenie specjalnych treści, tylko specjalnej okazji".

Muzeum Techniki i Komunikacji po raz pierwszy pokaże kolekcję ośmiu samochodów Stoewer. Najstarsze wyprodukowano w 1913, a najmłodsze w 1939 r.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie umożliwi uczestnikom bezpłatne zwiedzanie wszystkich wystaw stałych i czasowych. Zobaczyć będzie można m.in. Celę Czarownic, Zbrojownię, Gabinet Lubinusa i najwyższą zamkową galerię na wieży kościoła zamkowego.

Po raz pierwszy do szczecińskiej Nocy Muzeów dołącza Willa Lentza. Na jej elewacji odbywać się będzie mapping 3D. Do 15 maja trwa w niej również Westival - Sztuka Architektury, w ramach którego odbywają się m.in. wystawy, wykłady, dyskusje prezentacje i projekcje filmowe. Mottem czternastej edycji Westivalu jest "Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam".

Niecodzienną okazją będzie zwiedzanie powstającego Morskiego Centrum Nauki. Przewodnicy opowiedzą, co będzie mieściło się w poszczególnych pomieszczeniach. Trasa zwiedzania obejmie m.in. miejsca stałej wystawy, składającej się z ponad 200 eksponatów interaktywnych, planetarium, pomieszczenia pracowni naukowo-edukacyjnych oraz wejście na najwyższy poziom budynku.

Do zabytkowej siedziby przy ul. Małopolskiej 47 zaprasza Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Neogotycki zespół budynków, wzniesiony w latach 1902-1905 na co dzień nie jest ogólnie dostępny.

"Można będzie zobaczyć m.in. wyjątkowo piękną salę konferencyjną z zabytkowymi polichromiami, główny hol gmachu, dziedziniec, makietę budynku komendy, tablicę upamiętniającą patrona Zachodniopomorskiej Policji komisarza Policji Państwowej Tadeusza Starzyńskiego oraz wysłuchać niezwykle interesującej prelekcji" - poinformował zespół prasowy KWP w Szczecinie.

Zwiedzanie odbędzie się w czterech turach: o godz. 18, 19, 20 i 21. Każda z grup może liczyć maksymalnie 40 osób.

Noc Muzeów w Szczecinie odbędzie się po raz szesnasty. Zestawienie wszystkich wydarzeń znajduje się na stronie muzeum.szczecin.pl