Szczecin: Akcja pomocy dla "Domu Smutku"

Środki czystości i opatrunki, wygodna odzież, a tuż przed świętami także ciasta i… cola, którą uwielbiają mieszkańcy – to artykuły, którymi można wesprzeć szczeciński "Dom Smutku" – Schronisko dla Osób Bezdomnych Chorych Somatycznie. Akcja "Wnosimy radość do Domu Smutku" potrwa do świąt.

"+Dom Smutku+ to nazwa, którą wymyśliłam, gdy po raz pierwszy pojechałam do schroniska. Pamiętam, że miałam poczucie, iż smutek jest tam absolutnie wszechobecny, jakby wychodził z każdego kąta, przebija się też w rozmowach z mieszkańcami" - powiedziała PAP Aleksandra Sileńska, która wraz z siostrą organizuje akcję "Wnosimy radość do Domu Smutku".

Schronisko znajduje się przy ul. Hryniewieckiego, na terenach portowych, w oddaleniu od centrum miasta i, jak wskazała Sileńska, "trzeba się natrudzić, żeby tam dojechać". Wiele osób - dodała - nie wie, że takie miejsce istnieje w Szczecinie.

"Mieszkańcy schroniska są osamotnieni - na jakimś etapie ich życia coś się po prostu nie udało, zostali osobami bezdomnymi, dodatkowo pojawiły się choroby, trudności" - powiedziała organizatorka akcji.

Jak wyjaśniła, część mieszkańców jest przykuta do łóżek, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Zdecydowana większość z nich to osoby w podeszłym wieku.

"To schronisko dla większości mieszkańców jest ostatnim przystankiem w życiu. Niekiedy pojawia się jeszcze szpital lub hospicjum, ale często właśnie w tym miejscu umierają" - mówiła Sileńska.

Akcja "Wnosimy radość do Domu Smutku" organizowana jest po raz dziesiąty. W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną, nie odbędzie się tradycyjny koncert, ale do Wigilii trwać będzie zbiórka potrzebnych artykułów. To m.in. bandaże elastyczne i zwykłe, gaziki, pieluchomajtki, kremy medyczne, a także kosmetyki - szczególnie dla mężczyzn, których w schronisku jest znacznie więcej niż kobiet - oraz wygodna odzież.

"Zbieramy również ubrania, ale tylko dwa typy, które przydają się tam najczęściej - spodnie i bluzy dresowe oraz kombinezony dla osób dorosłych, tzw. pajace, z przeznaczeniem dla mieszkańców leżących" - wyjaśniła Sileńska.

Dodała, że przed samymi świętami można także przywieźć bożonarodzeniowe przysmaki - ciasta i pierniki. "Przyjmujemy też napoje, szczególnie colę, którą mieszkańcy po prostu ubóstwiają" - mówiła.

Szczegóły i lista potrzebnych rzeczy dostępne są na stronie wydarzenia facebookowego "Wnosimy radość do Domu Smutku - zima 2021". W szczecińskim Schronisku dla Osób Bezdomnych Chorych Somatycznie przebywa obecnie ok. 110 osób, w tym 15 kobiet.