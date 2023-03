Szczecin: Areszt dla podejrzanego o uprowadzenie 9-letniej dziewczynki

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny, który usłyszał zarzut uprowadzenia dziewięcioletniej dziewczynki – poinformowała PAP Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Pokrzywdzonej udało się uciec z samochodu, sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała w piątek, że "podejrzany usłyszał zarzut uprowadzenia małoletniej pokrzywdzonej".

Wystosowano do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. "Przed skierowaniem tego wniosku prokurator wystąpił do sądu rejonowego o przesłuchanie małoletniej pokrzywdzonej, która to czynność została przeprowadzona z udziałem prokuratora i psychologa" - dodała.

Prokuratura poinformowała, że aktualnie w tej sprawie trwa gromadzenie materiału dowodowego, aby wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. "Zgromadzenie tego materiału dowodowego pozwoli na dokonanie pełnej prawnokarnej oceny zachowania będącego przedmiotem tego śledztwa" - poinformowała Macugowska-Kyszka.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Na tym etapie śledztwa prokuratura nie podaje więcej informacji. Podejrzanemu grozi kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.

O próbie uprowadzenia 9-letniej dziewczynki sprzed szkoły podstawowej poinformowała w środę na Facebooku rada szczecińskiego osiedla Bukowo. Według rady, dziecku udało się uciec.