Szczecin: Całodobowy książkomat dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Samoobsługowe urządzenie, które działa na podobnej zasadzie jak paczkomaty, stanęło przed wejściem do Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Od października książkomat będzie działał całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Książkomat ustawiono przed wejściem do Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Ku Słońcu 140. Ma ułatwić korzystanie z zasobów biblioteki studentom, którzy studiują i pracują w różnych godzinach, co uniemożliwia im często wybranie się do biblioteki w godzinach jej otwarcia.

"Wielu studentów jest mocno zapracowanych, zabieganych, pracują dorywczo w różnych godzinach. Nasz książkomat powstał po to, żeby wiedza ukryta w książkach była dostępna całą dobę, przez siedem dni w tygodniu" - tłumaczy dyrektorka Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Anna Gryta.

Książkomat wyposażony jest w 42 skrytki, będzie działał całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Korzystający z książkomatu musi posiadać kartę biblioteczną lub elektroniczną legitymację studenta, doktoranta lub nauczyciela.

Aby skorzystać z urządzenia czytelnik będzie musiał złożyć zamówienie w katalogu bibliotecznym i jako miejsce odbioru wybrać "książkomat". Następnie pracownik biblioteki umieści wybrane lektury w urządzeniu, a zamówienie w systemie bibliotecznym oznaczy jako gotowe do odbioru.

"Książkomat służy zarówno do odbioru, jak i zwrotu materiałów bibliotecznych. Zamówione lektury, oczekują na użytkownika dwa dni robocze od momentu wysłania elektronicznego powiadomienia. Zwrot materiałów zarejestrowany przez książkomat będzie widoczny na koncie czytelnika po uprzednim opróżnieniu zawartości skrytki i weryfikacji przez pracownika biblioteki - najpóźniej w kolejnym dniu roboczym" - tłumaczy zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Pola Żylińska.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami urządzenie zostało wyposażone w obniżony monitor. Można też będzie wskazać tzw. niską skrytkę, co ma ułatwić odbiór książek.

"Interfejs książkomatu posiada rozbudowane funkcje pod kątem osób słabowidzących oraz studentów z zagranicy. Urządzenie posiada cztery wersje językowe, w tym ukraińską" - dodaje Żylińska.

Książkomat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego obecnie znajduje się w fazie testów. Pełną obsługę użytkowników biblioteka planuje rozpocząć od 1 października 2022 r.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...