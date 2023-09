Szczecin: Dariusz Matecki złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Izabeli Leszczynie (KO)

Kandydat z listy PiS do Sejmu z okręgu 41. Dariusz Matecki złożył pozew w trybie wyborczym przeciw posłance KO Izabeli Leszczynie. Domaga się sprostowania słów o otrzymaniu przez niego "ogromnych pieniędzy" na prowadzenie kampanii referendalnej.

"W Sądzie Okręgowym w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym w sprawie kłamstwa na mój temat, które wypowiedziała kandydatka KO do Sejmu Izabela Leszczyna na antenie TVN" - przekazał we wtorek radny szczecińskiej rady miasta i kandydat do Sejmu z listy PiS Dariusz Matecki (Suwerenna Polska).

We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, dołączonym do przesłanego mediom komunikatu, pełnomocnik Mateckiego adwokat Marcin Bury wnosi o zakazanie Izabeli Leszczynie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji "dotyczących rzekomego otrzymania przez Dariusza Mateckiego ogromnych pieniędzy na prowadzenie kampanii referendalnej w 2023 r. pomimo tego, że kandyduje do Sejmu RP". Takie słowa - jak przekazał adwokat - padły w programie TVN24 "Kawa na ławę" 3 września br.

Posłanka miałaby też zamieścić sprostowanie m.in. na portalu x.com (dawniej Twitter), na Facebooku, a także w stacjach TVN i TVN24 bezpośrednio przed głównymi wydaniami programu informacyjnego "Fakty". Matecki domaga się też, aby Leszczyna wpłaciła 50 tys. zł na rzecz Caritas Polska.

Jak wskazano we wniosku, Matecki jest prezesem zarządu Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu. "Fundacja ta została zgłoszona jako podmiot do prowadzenia kampanii referendalnej w 2023 r. Jak dotychczas nie otrzymała żadnych środków pieniężnych na prowadzenie kampanii referendalnej. Takich środków - na prowadzenie kampanii referendalnej - nie otrzymał również Dariusz Matecki" - napisano.

Posiedzenie sądu ma się odbyć w środę.

