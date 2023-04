Szczecin: Druga studencka jadłodzielnia powstała w akademiku Politechniki Morskiej

W Studenckim Domu Marynarza Korab powstała druga jadłodzielnia Politechniki Morskiej. Społeczna lodówka to punkt, w którym studenci mogą dzielić się żywnością i zapobiegać marnowaniu jedzenia.

"Jest to inicjatywa zdecydowanie proekologiczna, naszym studentom potrzebna i ciesząca się dużą popularnością" - przekazała rzeczniczka prasowa Politechniki Morskiej w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Druga jadłodzielnia, składająca się z regału i lodówki, jest na trzecim piętrze Studenckiego Domu Marynarza Korab. Pierwsza działa w Studenckim Domu Marynarza Pasat.

"Postanowiliśmy otworzyć pierwszą jadłodzielnię z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu miejsce. Na grupach studenckich często pojawiały się wpisy o tym, że mieszkańcy danego akademika mogą odebrać z kuchni jedzenie, które ktoś zostawił. Pierwszy punkt cieszył się dużą popularnością, więc uruchomiliśmy kolejny" - przekazała wiceprzewodnicząca ds. Dydaktyki Parlamentu Studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie Nikola Chrzanowska.

Pomysłodawcy zalecają, by produkty pozostawiać w szczelnych pojemnikach, nie powinny one też przekraczać terminu przydatności do spożycia. Do wyrobów własnych, np. ciast lub zup, należy dołączyć opis produktu i datę jego przygotowania.

Odradza się pozostawiania m.in. surowego mięsa, alkoholu, produktów nieświeżych lub napoczętych, np. otwartych.