Szczecin: Fantomy do nauki żywienia dojelitowego przekazano Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu

Fantomy do nauki żywienia dojelitowego przekazano w środę w użytkowanie Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Posłużą studentom m.in. dietetyki klinicznej, pielęgniarstwa, farmacji i kierunku lekarskiego podczas zajęć z leczenia żywieniowego.

"Myślę, że te fantomy pozwolą wszystkim wydziałom przygotować się do pracy klinicznej, która jest dla nas najważniejsza, i to od pierwszych lat (nauki). Nie będziemy czekać na moment, kiedy studenci w harmonogramach będą mieć żywienie dojelitowe, tylko spróbujemy już od początku przygotowywać ich do założenia sondy, a dopiero później do przyrządzania mieszanek żywienia dojelitowego" - powiedziała w środę prorektor ds. dydaktyki PUM dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska.

Sprzęt dydaktyczny przekazany przez Fundację Nutricia trafi do Centrum Symulacji Medycznej PUM. To dwa fantomy pediatryczne do nauki żywienia enteralnego z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii, dwa analogiczne fantomy imitujące osobę dorosłą, a także kombinezon do symulacji odczuć starczych i symulator odczuć starczych.

"Współcześnie wiemy, że pacjent dobrze leczony to pacjent także dobrze dożywiony. To bardzo ważne z punktu widzenia holistycznej medycyny" - powiedziała kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM prof. Ewa Stachowska.

Dodała, że zainteresowanie możliwością uczenia się na fantomach jest bardzo duże. Zajęcia odbywać będą studenci medycyny, stomatologii, dietetyki klinicznej i innych kierunków.

"Jeśli pomyślimy o pacjentach, którzy przebywają w polskich szpitalach, to średnio 30 proc. z nich jest niedożywionych. To oznacza, że jeśli mamy pacjenta prawidłowo odżywionego oraz niedożywionego, którzy kwalifikują się do zabiegu operacyjnego, to ten niedożywiony średnio o 30 proc. częściej rozwija powikłania, jest w szpitalu średnio o tydzień dłużej, a ryzyko zgonu z powodu powikłań wzrasta również o 30 proc." - zauważyła prezes zarządu Fundacji Nutricia Anna Cywińska.

Dodała, że niedożywienie pogłębia się podczas hospitalizacji i są oddziały, na których sięga ono 60-70 proc. Chodzi m.in. o oddziały onkologiczne.

"Średnio co piąty pacjent chory na nowotwór umiera z głodu, a nie z powodu samego nowotworu" - powiedziała Cywińska.

Jak wskazano w informacji PUM, uniwersytet dołącza do polskich uczelni, w których studenci mają obowiązkowe zajęcia z leczenia żywieniowego. Wcześniej prowadzone były pojedyncze warsztaty z leczenia żywieniowego.

"Po ukończeniu edukacji nasi absolwenci będą potrafili wykonać ocenę stanu odżywienia pacjenta, zainicjować interwencję żywieniową, np. zakwalifikować chorego do żywienia dojelitowego czy obsłużyć PEGa (gastrostomię umożliwiającą podanie pokarmu do żołądka)" - zaznaczono.