Szczecin: Impreza "Żagle 2022" nie zostanie odwołana; zrezygnowano z mostu pontonowego na Odrze

Miejski sztab kryzysowy podjął decyzję o rezygnacji z budowy mostu pontonowego na Odrze. Miał on połączyć szczecińskie bulwary na czas trwania imprezy plenerowej "Żagle 2022". Wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że most ułatwiłby poruszanie się wszystkich podczas żeglarskiego święta, ale jednocześnie stwarzałby ryzyko gromadzenia się większej liczby śniętych ryb u jego podstaw" - przekazał rzecznik prasowy miejskiej spółki Żegluga Szczecińska Andrzej Kus.

Jak dodał "ważne jest to, że brak mostu znacząco ograniczy możliwość kontaktu gości wydarzenia z wodami skażonej Odry. Powtarzamy jednak, że bezpieczeństwo ludzi jest dla nas najważniejsze i właśnie ono jest dla nas priorytetem".

Impreza plenerowa "Żagle 2022" zaplanowana jest na 19-21 sierpnia. Most pontonowy miał połączyć szczecińskie bulwary na czas trwania wydarzenia.

Wojewoda zachodniopomorski poinformował we wtorek, że "dzisiaj wszystko wskazuje na to, że ta impreza będzie mogła się odbyć".

"Tam, gdzie mamy bezpośredni kontakt z wodą, mówimy tu o surfingu czy kajakach, to jest zabronione. Żegluga w tym wymiarze, jaka miałaby się odbywać na +Żaglach+ nie jest zabroniona" - poinformował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Nie mamy bezpośredniego kontaktu z wodą - nie ma zagrożenia. Chyba, że mielibyśmy do czynienia, czego nie mogę oczywiście wykluczyć, że nagle część z tych ryb, która nie jest wyłapywana na poziomie takim powierzchniowym wypływa. Prawdopodobnie to zjawisko obserwujemy w tych kanałach na rogatkach Szczecina, gdzie większość tych ryb jest dawno śnięta. One prawdopodobnie przypłynęły z nurtem rzeki i tu wypłynęły na powierzchnię" - dodał.

Autorka: Małgorzata Miszczuk

