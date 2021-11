Szczecin: Jürgen–Joachim von Sandrart nowym dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

Generał broni Jürgen–Joachim von Sandrart został dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Zastąpił generała broni Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcje od 2018 roku.

"Ten Korpus zyskał wysoką reputację, jestem zaszczycony, że będę to mógł kontynuować. Widzę tu wspaniały i profesjonalny personel, jestem pewny, że w oparciu o już zbudowane fundamenty będę mógł dalej funkcjonować" - powiedział generał von Sandrart.

Obejmujący dowództwo generał broni Jürgen-Joachim von Sandrart podczas dotychczasowej służby wojskowej pełnił wiele funkcji kierowniczych. Jako oficer Armii Republiki Federalnej Niemiec dowodził m.in. 1. Dywizją Pancerną, 41. Brygadą Piechoty Zmechanizowanej i 93. Szkoleniowym Batalionem Czołgów. Brał też udział w misjach w Bośni i Hercegowinie (1999 r. i 2002 r.) oraz w Afganistanie (2011 r.), za co został wyróżniony niemieckimi i NATO-wskimi odznaczeniami.

Generał broni Sławomir Wojciechowski podkreślił, że Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni "zawsze był obszarem zmian". "Realizowaliśmy trudne zadania i wiemy jak je dalej realizować. Czuję się spełniony" - dodał.

"W ostatnich trzech latach na nowo nauczyliśmy się ponadczasowej prawdy, że żołnierze nie zawsze toczą bitwy, do których są najlepiej przygotowani" - zaznaczył gen. Wojciechowski. "Podczas, gdy świat wciąż zmaga się z pandemią, środowisko międzynarodowe staje się coraz bardziej złożone, przypominając nam, że tradycyjne rozumienie bezpieczeństwa nie ma już zastosowania do Europy" - podkreślił.

"W takich realiach jest dla nas kwestią nadrzędną, by utrzymać dowództwo i siły, które bazując na dotychczasowych doświadczeniach zachowują jednocześnie elastyczność, żeby reagować to co nieoczekiwane" - zaznaczył gen. Wojciechowski.

Generał broni Sławomir Wojciechowski pełnił funkcję dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego od 12 września 2018 roku. W latach 2017-2018 był Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Służył też w sztabie Generalnym Wojska Polskiego jako zastępca Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia.

W ciągu 30 lat służby wojskowej pełnił funkcje kierownicze i dowodził formacjami różnej wielkości, był dowódcą m.in. 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Brał też udział w misjach w Iraku (2004-2005) i Afganistanie (2011).

"Czasami trzeba dokonywać zmian, ale wizja generała Wojciechowskiego była bardzo wyraźna. Jestem bardzo dumny z niego. Wypełniłeś swoje zadania wzorowo" - podkreślił dowódca Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum generał Jőrg Vollmer.

Na stanowisku Dowódcy Korpusu rotacja następuje co trzy lata i - zgodnie z postanowieniami założycielskimi - obejmują je na zmianę oficerowie Wojska Polskiego i Armii Republiki Federalnej Niemiec.

Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego pełni w Strukturze Sił NATO funkcję Regionalnego Dowództwa Komponentu Lądowego. Jest to jedyne dowództwo w NATO, któremu przypisano konkretny rejon odpowiedzialności, czyli obszar Morza Bałtyckiego, tzw. wschodnią flankę.