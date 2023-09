Szczecin: Kandydat PiS do Sejmu pyta Romana Giertycha m.in. o kwestię aborcji

Sześć pytań, m.in. w sprawie poglądów na "aborcję do 3. miesiąca ciąży" i stosunki Polski z Rosją zamierza skierować do Romana Giertycha startujący z listy PiS w okręgu 41. Dariusz Matecki (Suwerenna Polska). Jak mówił, oczekuje, że Giertych "raz na zawsze zniknie z polskiej polityki".

Matecki poinformował podczas wtorkowego briefingu prasowego, że zamierza wysłać do kancelarii prawnej Romana Giertycha list "w formie zapytania".

Ma się w nim znaleźć sześć pytań. Pierwsze: "Gdzie byłeś ostatni rok? Czy byłeś w Polsce?". "I najważniejsze pytanie - dlaczego go nie ma w Polsce?

Pytanie numer dwa: "Czy zagłosowałbyś za legalną aborcją do trzeciego miesiąca ciąży? Koalicja Obywatelska jako taki przymus na swoich listach umieściła żądanie, że każdy, kto kandyduje, musi popierać aborcję" - powiedział Matecki. Powołał się na książki autorstwa Giertycha, przywołując cytat z jednej z nich "należy bowiem zlikwidować obecnie istniejące wyjątki pozwalające na zabijanie w majestacie prawa nienarodzonych".

Kolejne pytanie, które szczeciński kandydat chce skierować do polityka to: "Czy dalej chcesz zamykać kliniki in vitro?".

Następne dotyczy kwestii znajomości Giertycha z Aleksandrem Duginem, co związane jest z pojawieniem się jego nazwiska na tzw. liście Dugina powstałej po ataku hakerskim na skrzynkę mailową sprzyjającego Putinowi ideologa, zawierającej "wpływy rosyjskie w Europie".

Matecki odwołał się też do kolejnej książki Giertycha, pytając: "Romanie, czy dalej uważasz, że Polska powinna być w ścisłym sojuszu z Rosją?". "Czy taka osoba, znajdująca się na liście Koalicji Obywatelskiej w dalszym ciągu ma takie zdanie?" - pytał kandydat na posła.

Ostatnie pytanie to: "Czy nadal uważasz, że Rosja +cywilizacyjnie nam nie zagraża+"?

Pytany o to, czego oczekuje Matecki odpowiedział, że tego, iż "taka osoba jak Roman Giertych raz na zawsze zniknie z polskiej polityki".

