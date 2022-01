Szczecin: Kilkanaście wystaw w planach Muzeum Narodowego na nowy rok

Wystawa ponad tysiąca archeologicznych zabytków, pięć ekspozycji sztuki współczesnej, a także m.in. prezentacja historii zachodniej granicy Polski znalazły się w planach Muzeum Narodowego w Szczecinie na 2022 rok.

"Na czerwiec zaplanowane jest otwarcie nowej wystawy stałej +Świt Pomorza. Starożytności pomorskie+ z ponad tysiącem archeologicznych muzealiów, stanowiących świadectwo niemal czternastu tysiącleci dziejów kultury ludzkiej na ziemiach zachodniopomorskich od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza" - poinformowało Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wystawa ma być dostępna w Muzeum Tradycji Regionalnych.

Wcześniej, bo jeszcze w styczniu, otwarta zostanie pierwsza z planowanych wystaw w Muzeum Sztuki Współczesnej - "Seeing Is (Not) Believing" z pracami Sladjana Nedeljkovica i Rolanda Schefferskiego.

"Jej narrację skonstruowano wokół zagadnień współczesnej kultury wizualnej. Artyści poruszają niezależnie szereg problemów prowokowanych procesem intensywnie +mediatyzującej+ się rzeczywistości" - wskazano.

Wśród planowanych wystaw jest także ekspozycja "Portret córki, portret matki" z pracami szczecińskiej rzeźbiarki Anny Paszkiewicz, w związku z jej 80. urodzinami i jubileuszem 55 lat pracy artystycznej. Zaprezentowane zostaną także prace jej córki, Blanki Sawickiej.

Na początku września w Pałacu pod Głowami ma się też pojawić wystawa "Henryk Hryniewski. Polski malarz w Gruzji", która zapowiadana jest jako pierwsza w Polsce prezentacja dorobku tego artysty, autora m.in. fasady i dekoracji wnętrza gmachu Biblioteki Narodowej w Tbilisi.

Muzeum Historii Szczecina przygotowuje natomiast wystawę poświęconą architektce i urbanistce, jednej ze znanych postaci powojennego Szczecina - Helenie Kurcyuszowej. W murach gotyckiego ratusza ma też być dostępna ekspozycja poświęcona wielkiej inflacji na Pomorzu Zachodnim z lat 1922-23.

"Monety i banknoty to również obiekty artystyczne, odzwierciedlające epokę, w której powstały. Istotne jest też zwrócenie uwagi na treści kryjące się w mało interesującej z pozoru kompozycji stempla czy płyty" - wskazało muzeum.

W gmachu przy Wałach Chrobrego, oprócz wystawy "Stettin/Szczecin - jedna historia. Sztuka XIX i XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie", która prezentowana będzie do końca roku, zaplanowano m.in. ekspozycję poświęconą broni białej w Azji, sztuce ludowej w Meksyku, a także drewnu.

Kilka wystaw przygotowuje też Centrum Dialogu Przełomy. Na przełomie lutego i marca w pawilonie pod placem Solidarności ma się pojawić wystawa "Wędrówką życie jest człowieka", na której zaprezentowane zostaną historie z codziennego życia od II wojny światowej po upadek systemu komunistycznego w Polsce.

W Przełomach dostępna ma być też wystawa najnowszych nabytków oraz obiektów przekazanych muzeum przez darczyńców i świadków historii, zatytułowana "Skarby czasów zarazy".

Epizody związane z kształtowaniem się granicy, wielokrotne kryzysy, próby jej nielegalnego przekroczenia, a także życie codzienne mieszkańców pogranicza przedstawione zostaną z kolei na ekspozycji "Granica", poświęconej historii zachodniej granicy Polski od zakończenia II wojny światowej do wejścia do strefy Schengen.

Muzeum zastrzegło, że w planach mogą nastąpić zmiany - zależne to będzie od sytuacji epidemicznej.