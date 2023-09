Szczecin: Morskie Centrum Nauki uruchamia pracowanie edukacyjne

Pracownie modelarska, biologiczno-chemiczna oraz łącząca kilka dyscyplin naukowych pracownia STEAM powstały w Morskim Centrum Nauki. Uczniowie będą mogli dowiedzieć się m.in. jak wprawić okręt podwodny w ruch oraz jak posługiwać się podstawowymi narzędziami technicznymi.

"Zajęcia w każdej z pracowni będą inspiracją i poznawaniem wiedzy poprzez zabawę, poprzez doświadczenia. Pracownie są dobrze wyposażone i będzie to atrakcyjne miejsce do prowadzenia zajęć" - przekazał dyrektor Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie Witold Jabłoński.

Jedna z pracowni wykorzystywać będzie metodę STEAM, czyli interdyscyplinarną formę nauki łączącą m.in. sztukę, matematykę i technologię. Jej głównym założeniem jest tworzenie przestrzeni, która ma zachęca do nauki poprzez zabawę. Dla uczniów przygotowano m.in. zestawy edukacyjnego robota Photona.

"Roboty jeżdżą, świecą się, mogą wydawać przeróżne dźwięki i w ten sposób zaczynamy wprowadzać najmłodszych w świat kodowania, a później w programowanie" - powiedziała edukatorka pracowni STEAM Morskiego Centrum Nauki Anna Gauza.

W ramach pracowni biologiczno-chemicznej uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in, jakie barwniki służą do przeprowadzenia fotosyntezy i nadają liściom barwę.

"Będziemy stawiać na doświadczanie, na pracę w laboratorium. Nasza kadra edukatorów ma doświadczenie nie tylko w pracy z młodzieżą, ale też doświadczenie akademickie. Chcemy aby ten poziom dosięgnął akademickości, aby uczestnicy doświadczyli tego, jak to jest pracować w prawdziwym laboratorium" - edukatorka pracowni biologiczno-chemicznej Morskiego Centrum Nauki Olga Sierawska.Pracowania modelarska to miejsce, gdzie nauki techniczne mają inspirować do rozwijania pasji i zainteresowania naukami ścisłymi. Jak zapowiedziano, już najmłodsi uczestnicy będą mieli okazję m.in. do nauki obsługi suwmiarki, miarki krawieckiej czy prostej obróbki drewna do własnych projektów. Oprócz przyrządów stolarskich pracownia wyposażona jest w zaawansowane technologie takie jak drukarki 3d, skaner 3d, ploter laserowy, zestawy do nauki elektroniki i krawiectwa.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci w różnym wieku, pierwsze obędą się 3 października. Do udziału mogą zgłaszać się zarówno zorganizowane grupy szkolne, jak i osoby indywidualne.