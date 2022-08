Szczecin: Obchody 42. rocznicy podpisania Porozumienia Szczecińskiego

Uroczystości z okazji 42. rocznicy podpisania pierwszego z Porozumień Sierpniowych odbyły się we wtorek przed historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej. "Był to niezwykle ważny krok na drodze do Polski w pełni suwerennej i demokratycznej" – napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda.

"Latem 1980 roku Polacy powstali aby upomnieć się o swoje prawa i wolności. Ludzie pracy z Lublina, Szczecina, Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Dąbrowy Górniczej oraz wielu innych miejscowości z niezwykłą odwagą i determinacją podjęli masowe akcje protestacyjne" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez doradcę społecznego prezydenta RP Pawła Muchę. "Był to niezwykle ważny krok na drodze do Polski w pełni suwerennej i demokratycznej" - podkreślił.

Uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej rozpoczął dźwięk syreny stoczniowej oraz odśpiewanie hymnu narodowego.

Prezydent przypomniał w liście, że stoczniowcy "nie dali się zastraszyć, okłamać ani podzielić. Nie zadowolili się pustymi deklaracjami władz PRL. Strajkowali do skutku bo byli świadomi swojej siły płynącej z jedności i wzajemnego wsparcia, z przekonania o słuszności ich sprawy, z zakorzenienia w tysiącletniej polskiej historii i kulturze".

Wskazał w liście, że był to "czas nowej nadziei, rozbudzonego entuzjazmu, śmiałych wizji i planów".

Podczas uroczystości wojewoda zachodniopomorski odczytał list przesłany przez premiera Mateusza Morawieckiego, w którym podkreślił "obchodząc kolejną rocznice porozumień sierpniowych nie możemy zapomnieć, że zrodzona w sierpniu 1980 roku Solidarność była zjawiskiem, które budziło Polaków z letargu komunistycznego zniewolenia".

"Szybko okazało się, że celem protestujący nie była jedynie poprawa warunków pracy i kwestie ekonomiczne. Z całą mocą ujawniły się tłumione do tej pory pragnienia odzyskania narodowej godności oraz dążenie do życia w wolnej ojczyźnie" - napisał w liście premier Mateusz Morawiecki.

Podczas uroczystości po raz drugi wręczono stypendia im. Longina Komołowskiego uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie i wolontariacie. Odebrało je dziewięć osób: siedem ze szkół w regionie i dwie z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Litwie.

Podczas uroczystości odczytano też list od przewodniczące Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysława Jurka, któremu stan zdrowia nie pozwolił na udział w obchodach.

"Proszę byście w tych trudnych czasach, coraz większych podziałów międzyludzkich, pamiętali o tym, że wszyscy potrzebujemy właśnie solidarności" - napisał w liście przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek.

Przekazał też informację, że zrezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję przewodniczącego.

30 sierpnia 1980 r. w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego władze komunistyczne podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg regionu, co zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim.

Dokument, który przeszedł do historii pod nazwą Porozumienia Szczecińskiego, w pierwszym punkcie mówił o powołaniu samorządnych związków zawodowych.