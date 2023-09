Szczecin: Oddalenie wniosku Dariusza Mateckiego przeciw Onetowi i jego naczelnemu

Szczeciński sąd oddalił wniosek w trybie wyborczym kandydata startującego z listy PiS do Sejmu Dariusza Mateckiego przeciw wydawcy portalu Onet i dziennikarzowi Bartoszowi Węglarczykowi. W czwartek sąd apelacyjny podtrzymał tę decyzję.

Jak przekazał PAP w czwartek rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Robert Bury, sąd oddalił zażalenie złożone przez Dariusza Mateckiego (Suwerenna Polska). Tym samym obowiązuje decyzja szczecińskiego Sądu Okręgowego, który oddalił wniosek w trybie wyborczym złożony przez kandydata do Sejmu przeciw wydawcy portalu Onet oraz autorowi tekstu na tym portalu Bartoszowi Węglarczykowi.

"Sprawa dotyczy pomówienia i kłamstw opublikowanych na portalu Onet oraz na mediach społecznościowych, sugerujących wezwania do mordowania aktorów grających w propagandowym filmie Agnieszki Holland" - przekazał Matecki, informując media o zamiarze złożenia wniosku.

Redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk w swoim tekście zamieszczonym na portalu 21 września br. napisał: "Radny Suwerennej Polski w Szczecinie i kandydat tej partii na posła RP (oczywiście z listy PiS) wezwał dziś do zabijania ludzi. Dariusz Matecki, jeden z największych hejterów w polskiej polityce, który odpowiada za media społecznościowe partii ministra sprawiedliwości, napisał dziś tweet, który jest właśnie wezwaniem do zabijania ludzi. Matecki wzywa do mordowania aktorów".

Dziennikarz powołał się na wpis na portalu x.com (dawniej Twitter), w którym Matecki wymienił nazwiska aktorów grających w filmie "Zielona granica", poprzedzając je zdaniem "Andrzej Szalawski, Michał Pluciński, Igo Sym nie byli anonimowy. Wy też nie jesteście anonimowi".

Węglarczyk w tekście zauważył, że kolaborujący z Niemcami i współpracujący z Gestapo przedwojenny aktor Igo Sym "został skazany na śmierć przez Państwo Podziemne i zabity przez likwidatorów z Armii Krajowej".

Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Tomasz Szaj powiedział w rozmowie z PAP, że sąd uznał, iż nie zaszedł w tym przypadku tryb wyborczy. Dariusz Matecki jest wprawdzie kandydatem, ale druga strona (Onet, Węglarczyk) nie kandydują w wyborach i nie było cech agitacji wyborczej. Gdyby jednak przyjąć przeciwny pogląd, była to wypowiedź ocenna, mieszcząca się w ramach krytyki i nie zawierająca żadnych przeinaczeń. Tweet został zacytowany i poddany ocenie "do czego każdy jest uprawniony" i wyraźnie rozgraniczono fakty od ocen.