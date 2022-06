Szczecin: Otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otwarto oficjalnie w środę. Jednostka ma m.in. pomóc pacjentom w dostępie do nowoczesnych terapii.

"Będą tu przychodzili pacjenci, którzy będą rekrutowani do badań klinicznych. Lekarze będą zlecać badania - diagnostyczne, obrazowe, radiologiczne (…) i po spełnieniu określonych warunków pacjenci będą mogli korzystać z leków, które w danym badaniu będą podawane - najczęściej są to leki, które nie są dostępne poza badaniami klinicznymi, to tzw. terapie innowacyjne, które stwarzają szanse na wyleczenie nieuleczalnych chorób" - powiedział w środę dziennikarzom p.o. dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski.

CWBK, jak poinformowano, zaoferuje badaczom wsparcie w planowaniu, koordynacji, zarządzaniu i rozliczaniu badań klinicznych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Ma też brać udział w pozyskiwaniu nowych badań, "aktywnym poszukiwaniu sponsorów i partnerów badań, przeprowadzeniu wstępnego procesu wykonalności badania, a następnie planowaniu, uruchamianiu i wspieraniu ich realizacji". Ma też zadbać o standaryzację procesów i wdrażanie procedur jakościowych, zajmie się zarządzaniem, rozliczaniem, nadzorem i koordynacją badań, będzie też prowadzić doradztwo naukowe.

Centrum sfinansowane zostało z pieniędzy Agencji Badań Medycznych kwotą blisko 8 mln zł.

"Badania kliniczne, badania naukowe, które będą tu prowadzone, to dla pacjentów bardzo często szansa na dłuższe, lepsze życie albo życie w ogóle. Mówimy o innowacyjnych terapiach, o terapiach, które pojawią się w refundacji czy w ogólnym użyciu za kilka czy nawet kilkanaście lat, a właśnie w takich miejscach jak Centrum Wsparcia Badań Klinicznych one będą dostępne już" - powiedział prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Dodał, że chodzi głównie o pacjentów onkologicznych, hematologicznych i z chorobami rzadkimi.

Jak wyjaśnił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński, badania niekomercyjne, finansowane przez Agencję Badań Medycznych, "mają chyba największą szansę, by być naszym pierwszym produktem".

"Mówię tu zarówno o berubicynie, która jest lekiem absolutnie innowacyjnym, przenikającym przez barierę krew-mózg w chłoniakach ośrodkowego układu nerwowego - tu mamy początek tych badań, za chwilę będziemy rekrutować pierwszych pacjentów - natomiast naszym prawdziwym wyzwaniem jest podejście do chorób neurodegeneracyjnych" - powiedział rektor PUM.

Wyjaśnił, że badacze chcieliby zastosować "pewną kompilację terapii komórkowej z terapią biokompatybilnymi nanocząstkami", które przez określony czas wydzielają rozpuszczalne czynniki białkowe, tworzące środowisko neuroprotekcji, by chorym cierpiącym na nieuleczalne, postępujące choroby "dać lepsze życie, dłuższe przeżycie; być może będzie to szansa dla pacjentów, którzy dziś są bez perspektyw".

CWBK jest pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami konsorcjum, w którego skład wchodzą Pomorski Uniwersytet Szczeciński jako lider projektu oraz dwa szpitale kliniczne PUM - nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej i nr 2 na Pomorzanach.

To pierwsza taka jednostka w regionie. Centra powstały także m.in. w Lublinie, Poznaniu i Łodzi.