Szczecin: Otwarto pracownię rezonansu magnetycznego w szpitalu "Zdroje"

Nowoczesny sprzęt, który pozwoli na szybkie zbadanie małych pacjentów znalazł się w nowej pracowni rezonansu magnetycznego w szczecińskim szpitalu "Zdroje". Sprzęt do otwartej oficjalnie w czwartek pracowni przekazała Fundacja WOŚP.

"Rezonans pozwoli drobiazgowo badać wszystkich pacjentów, nie będziemy musieli ich wozić, będą badani tutaj" - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Podkreślił, że szpital "Zdroje" przeznaczony jest przede wszystkim dla młodych pacjentów.

Prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak powiedział, że otwarcie nieco się opóźniło przez pandemię COVID-19.

"Covid nam przeszkodził, abyśmy mogli otworzyć i tomograf komputerowy, i rezonans magnetyczny, dwie inwestycje, które razem kosztowały 9 mln 339 tys. zł" - powiedział.

Dodał, że fundacja dysponuje "pieniędzmi społecznymi". "To jest dla nas najpiękniejszy moment, kiedy możemy osobiście do was przyjechać, pogłaskać urządzenie, sfotografować się, dopilnować, aby było ono najnowocześniejsze (…). Fundacja realizując swoje cele nie kupuje ceny, kupuje jakość" - mówił Owsiak.

Głównym sprzętem w nowej pracowni jest aparat Siemens Magnetom Sola - 1,5-teslowe urządzenie z dodatkowymi funkcjami.

"Niesamowity sprzęt, bardzo wysokiej jakości, wprawdzie 1,5-teslowy, ale nie ustępuje aparatom 3-teslowym. Mamy sekwencje, które niesamowicie szybko badają, bo po kilka warstw na raz, dzięki czemu badanie skraca się - to 20-30 sekund na jedną część badania, a więc badanie zamyka się w 5-10 minutach" - powiedział dziennikarzom Koordynator Zespołu Techników RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Filip Tera.

Podkreślił, że ważna w przypadku badania dzieci jest także znaczna redukcja hałasu w nowym sprzęcie.

Poza aparatem do rezonansu w pracowni znalazł się tam także aparat do znieczulania dzieci i kardiomonitor jezdny - urządzenia dostosowane do pracy w środowisku pola magnetycznego. Urządzenia i aparaturę za 7,1 mln zł sfinansowała Fundacja WOŚP.

Na potrzeby nowej pracowni rozbudowano istniejący w szpitalu budynek, przeprowadzono też dodatkowe prace remontowe w dotychczasowych pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej, zmodernizowano sieć instalacji i wybudowano klatkę Faradaya. Blisko 3 mln zł na rozbudowę przeznaczył Urząd Marszałkowski.