Szczecin: Politechnika Morska zainaugurowała rok akademicki

Nowy rok akademicki zainaugurowała w sobotę Politechnika Morska w Szczecinie. To pierwsza inauguracja pod nową nazwą – dotychczas uczelnia funkcjonowała jako Akademia Morska.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego z przemarszem studentów, którym towarzyszy orkiestra wojskowa, jest od wielu lat tradycją szczecińskiej uczelni morskiej. Na Wałach Chrobrego, gdzie mieści się jej główna siedziba, gromadzą się studenci, ich rodziny, zaproszeni goście, a także mieszkańcy miasta.

"Ten statek, któremu na imię uczelnia morska, przemierza już od 75 lat wzburzone morza i oceany. Ta historia była niezwykła dla uczelni, która tak dobrze rozwijała szkolnictwo, tak dobrze reprezentowała nas w świecie, tak dobrze przygotowywała na rynek pracy, ale przechodziła też dramatyczne okresy, wpływając na bardzo złe wody poprzez złe decyzje. Dziś wpłynęła do portu, któremu na imię Politechnika Morska i myślę, że tam na stałe już zacumuje" - mówił w sobotę sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Podkreślił, że uczelnia rozwija kolejny obszar, związany m.in. z offshorem i morską energetyką wiatrową.

Jak przekazał w liście odczytanym przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego premier Mateusz Morawiecki, "otwarcie nowego roku akademickiego to wyjątkowe święto, to czas, kiedy społeczność uczelni z nadzieją, towarzyszącą planom na nadchodzące miesiące uroczyście przystępuje do pracy".

"To początek nowego rozdziału w życiu świeżo upieczonych studentów, ale kolejnego rozdziału całej akademickiej wspólnoty" - napisał premier.

Rektor Politechniki Morskiej dr.hab.inż.kpt.ż.w. Wojciecha Ślączka, prof. PM podał, że w tym roku uczelnia przyjęła na studia 1050 kandydatów. "Cieszy mnie fakt, że studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie chętnie wybierają też młodzi ludzie z zagranicy. Wśród kandydatów z wielu krajów aż 230 przyjęliśmy z okupowanej przez Rosjan Ukrainy. Wszystkich was serdecznie witamy w naszej akademickiej społeczności" - mówił rektor.

Dodał, że podniesienie rangi uczelni to "większe możliwości w dydaktyce, działalności naukowej, otwieraniu nowych kierunków i ośrodków badawczych". Podkreślił, że tegoroczne wyniki ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Nauki "okazały się fantastyczne", a kategorie A i B+ uzyskane dla trzech dyscyplin to "potwierdzenie jakości prowadzonej działalności naukowej".

Podczas sobotniej uroczystości nastąpiła też oficjalna zmiana sztandaru uczelni.

Studenci złożyli ślubowanie, w którym przyrzekali m.in. "zachować tradycję i obyczaje morskie". Z towarzyszeniem Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu przemaszerowali też przez Wały Chrobrego w uroczystej defiladzie.

Historia uczelni sięga 1947 r. - powstała wówczas jednowydziałowa Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie. W pierwszych latach działania przechodziła zmiany organizacyjne, od 1962 r. funkcjonowała jako Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego z dwoma wydziałami: Nawigacyjno-Połowowym i Obsługi Maszyn Statków Rybackich. Rok później powołano kolejną szkołę - Państwową Szkołę Morską do kształcenia kadry oficerskiej dla floty handlowej. Szkoły połączono w 1967 r. - powstała pomaturalna Państwowa Szkoła Morska, by rok później stać się Wyższą Szkołą Morską z wydziałami Nawigacyjnym i Mechanicznym.

W 2004 r. uczelnia nabyła prawo do przekształcenia się w akademię i zmieniła nazwę na Akademia Morska w Szczecinie. Ustawę o utworzeniu Politechniki Morskiej od 1 września 2022 r. prezydent RP Andrzej Duda podpisał w kwietniu br.