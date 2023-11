Szczecin: Ponad 300 miejsc w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

1 listopada rusza Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych. W Szczecinie dla potrzebujących przygotowano ponad 300 miejsc w schroniskach i noclegowniach. Korzystać można też z ogrzewalni.

"W okresie Pogotowia Zimowego realizowane są wspólne wyjazdy służb oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, podczas których odwiedzane są miejsca przebywania osób bezdomnych. Sprawdzane są przede wszystkim opuszczone działki, pustostany, zamknięte i niezamieszkałe budynki" - przekazał rzecznik prasowy Szczecina ds. pomocy społecznej Maciej Homis.

Dla osób, które będą potrzebować pomocy przygotowano 265 miejsc w schroniskach, 75 miejsc w noclegowniach i 17 miejsc w ogrzewalni.

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których podopieczni mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności.

"Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny, jeśli dana osoba posiada swoje dochody" - przekazał Homis.

Na terenie Szczecina działa łącznie pięć takich placówek, to m.in. Schronisko "Feniks". Osoby bezdomne noc mogą też spędzić w noclegowniach przy ul. Zamkniętej 5, ul. Racibora 62 oraz w przy ul. Fabrycznej 12 w Policach. Są one otwarte od godziny 18 do 8 rano.

W noclegowniach można m.in. wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica oraz zjeść ciepły posiłek. Pobyt nie wymaga ani posiadanie skierowania ani decyzji administracyjnej.

Dla osób w kryzysie bezdomności udostępniona zostanie całodobowa ogrzewalnia przy ul. Dąbrowskiego. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, czy wymienić odzież.