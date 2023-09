Szczecin: Poseł Wieczorek "jedynką" Lewicy w okręgu 41., dalej m.in. samorządowcy, aktywiści, nauczycielki

Poseł Dariusz Wieczorek znalazł się na pierwszym miejscu listy kandydatów do Sejmu KW Nowa Lewica w okręgu 41. (Szczecin-Świnoujście). Na dalszych miejscach są m.in. ekonomiści, radni, nauczycielki oraz student.

"To ekipa ludzi, dla których ideały lewicy są najważniejsze, których łączy i młodość, i doświadczenie, których łączy to, co ze sobą wspólnie robili, ale także to, że współpracujemy ze sobą od wielu lat również jako reprezentanci różnych partii" - powiedział poseł Dariusz Wieczorek, zajmujący pierwsze miejsce na liście Lewicy w okręgu 41.

Poinformował, że we wtorek zarejestrowana została lista wyborcza. "Lewica wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, a przegrywa, kiedy się kłóci i startuje w kilku różnych komitetach" - mówił poseł.

Drugie miejsce na liście zajmuje Jolanta Tryszkiewicz, pracująca w Wydziale Zarządzania Strategicznego zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego. Z trzeciego miejsca kandydował będzie przedstawiciel partii Razem Adam Kościelak.

Na liście znaleźli się także m.in. szef Nowej Lewicy w Szczecinie Dawid Krystek, nienależąca do partii politycznej przewodnicząca regionu zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Bogusława Reszko-Szydłowska, zastępca burmistrza Nowogardu Bogdan Jaroszewicz, radna Świnoujścia Joanna Agatowska i student Jakub Korczyński.

Na liście Lewicy w okręgu "szczecińskim" znalazło się 24 kandydatów na 12 miejsc.

"Mamy kandydatów ze wszystkich powiatów, w związku z czym ruszamy w tej chwili w teren, będziemy się spotykali z wyborcami. Myślę, że w niedługim czasie należy się też spodziewać wizyty liderów (Lewicy) w Zachodniopomorskiem. Przede wszystkim jednak spotkania z ludźmi, bo czujemy, że jest bardzo dobry klimat jeśli chodzi o Lewicę i chcemy się po prostu przypomnieć, że jesteśmy, a każdy serce ma po lewej stronie" - powiedział PAP poseł Wieczorek.

Dodał, że Lewica chce dotrzeć z "bardzo mocnym" przekazem do polskich kobiet - zarówno na szczeblu centralnym, jak i wojewódzkim.

"Będziemy apelowali: drogie Polki, wy możecie odsunąć PiS od władzy i musicie zdać sobie z tego sprawę, wystarczy pójść i głosować na któreś z ugrupowań zjednoczonej, demokratycznej opozycji" - mówił Wieczorek.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie