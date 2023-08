Szczecin: Prezes IPN: ten obiekt propagandowy deformuje prawdę historyczną

Ten obiekt propagandowy stoi po to, aby deformować wiedzę historyczną i prawdę historyczną. Stoi też tutaj dlatego, aby wciąż w kategoriach pamięci gardzić ofiarami, a oddawać trybut sprawcom - powiedział w czwartek prezes Instytut Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki o likwidowanym pomniku "Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia".

W Szczecinie-Dąbiu odbył się briefing prasowy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego połączony z demontażem obiektu propagandowego "Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia". "Z całą pewnością niebo nad Szczecinem nie płacze nad tym sowieckim obiektem propagandowym, który znajduje się za moimi plecami, ale płacze nad ofiarami Armii Czerwonej w całej Polsce po roku 1945" - podkreślił dr Karol Nawrocki.

Zaznaczył, że "jeśli ktoś niesie wolność, to wyzwalanego nie gwałci, nie okrada i przede wszystkim nie morduje". "Tymczasem w Polsce po II wojnie światowej stacjonowało półtora miliona sowieckich żołnierzy, którzy traktowali tereny polskie nie inaczej jak łup wojenny" - dodał.

"Dziś najważniejsze są ofiary Armii Czerwonej i Związku Sowieckiego - gwałcone kobiety, mordowani mężczyźni. Warto także pamiętać, że zgodnie z rozkazem Józefa Stalina ze stycznia 1945 roku Polskę plądrowano. Sowieci wywieźli 1/3 długości torów kolejowych, zdemontowali i wywieźli z Polski 1119 przedsiębiorstw i zakładów pracy, a tylko do stycznia roku 1948 283 tys. wagonów z łupami wojennymi wyjechało z Polski" - przypomniał prezes IPN. "Ten sam los spotkał także Szczecin i całe województwo zachodniopomorskie" - dodał.

Wskazał, że we wspomnieniach świadków pojawia się okrucieństwo i barbarzyństwo Amii Czerwonej na ternie zachodniego Pomorza. "O tym ten obiekt propagandowy nie mówi, bo od lat sześćdziesiątych stoi po to, aby deformować wiedzę historyczną i prawdę historyczną. Stoi po to, aby przypominać nam o dominacji Związku Sowieckiego nad Polską w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Stoi też tutaj dlatego, aby wciąż w kategoriach pamięci gardzić ofiarami, a oddawać trybut sprawcom" - podkreślił Karol Nawrocki.