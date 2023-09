Szczecin: Przekroczone wartości żelaza, manganu i cynku w jeziorze Słonecznym

W rzece Bukowej i jeziorze Słonecznym przekroczone są wartości żelaza, manganu i cynku - przekazał we wtorek Wody Polskie. Woda w jeziorze przybrała rdzawy kolor po zanieczyszczeniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do tych wód.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie przedstawiło wyniki analiz próbek wody pobranych z rzeki Bukowej i jeziora Słonecznego 8 września. Analiza była prowadzona pod kątem obecności metali ciężkich. "Dwa certyfikowane laboratoria wykazały, że wartości arsenu, ołowiu, rtęci, niklu i kadmu mieszczą się w granicach norm dla wód powierzchniowych. Przekroczone są wartości żelaza, manganu i cynku" - przekazała we wtorek rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Szczecinie Natalia Chodań.

"Zawartość manganu jest ściśle połączona z zawartością żelaza i to te dwa pierwiastki są odpowiedzialne za rdzawe zabarwienie wody. Zespół ekspercki pracuje nad metodą ewentualnej filtracji tych pierwiastków" - zaznaczyła.

Na początku ubiegłego tygodnia woda w jeziorze na szczecińskim osiedlu Gumieńce o powierzchni niecałego kilometra kwadratowego, przybrała rdzawy kolor. Jak informowały Wody Polskie, zanieczyszczenie mogło powstać na skutek spływu substancji Wierzbakiem do jeziora Słonecznego z terenu, na którym odbywała się akcja gaśnicza. W nocy z 3 na 4 września płonęła hala magazynowa firmy produkującej konstrukcje stalowe w Mierzynie pod Szczecinem (gmina Dobra).

W celu usunięcia skutków skażenia w jeziorze Słonecznym rozprowadzono środek koagulujący. Do odwołania obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do zbiornika, rzeki Bukowej i cieku Wierzbak.