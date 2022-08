Szczecin: Przygotowania do badań archeologicznych na Rynku Nowym; utrudnienia dla kierowców

Od piątku rozpocznie się przygotowanie placu Rynek Nowy do badań archeologiczno–architektonicznych. W związku z ogrodzeniem terenu, parkowanie będzie ograniczone.

Badaniom archeologiczno-architektonicznym poddane zostaną relikty kościoła św. Mikołaja. Do badań zostanie dołączone sprawozdanie wraz z naukowym opracowaniem wyników w postaci szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.

"Podziemne relikty budynku wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego, po północnej stronie Ratusza Staromiejskiego" - poinformował Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.

Dodał, że "na podstawie wyników badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów. Tym samym przywrócona zostanie historyczna funkcja placu - jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rynku staromiejskiego, uwzględniającego rozwiązania funkcjonalne i estetyczne dostosowane do zabytkowej przestrzeni"

Do końca sierpnia ogrodzony zostanie cały plac (z zachowaniem przejazdu między ulicami Opłotki i Panieńską). Obszar opracowania obejmuje plac Rynek Nowy i część ulicy Panieńskiej. Szacunkowa powierzchnia całkowita terenu objętego badaniami to ok. 1840 m kw.

Prace archeologiczne potrwają do połowy października, efekty prac wraz z opracowaniem mają być znane do końca roku.