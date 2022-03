Szczecin: Rozpoczął się proces braci oskarżonych o podpalenie bezdomnego

Proces dwóch braci oskarżonych o oblanie nieznaną substancją i podpalenie bezdomnego mężczyzny rozpoczął się w piątek w Szczecinie. Mężczyzna zmarł; za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem braciom grozi dożywocie.

Michał i Robert P. oskarżeni zostali o to, że - jak podała prokuratura - 5 kwietnia ub.r. na klatce schodowej bloku przy ul. Matejki w Szczecinie, "z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia" bezdomnego mężczyzny i ze szczególnym okrucieństwem oblali go nieustaloną substancją i podpalili.

Według śledczych, śpiącego na klatce schodowej mężczyznę około godz. 4 obudziło dwóch podejrzanych, którzy chcieli od niego pieniądze. Mieli go podpalić, gdy ten powiedział, że pieniędzy nie ma.

Mężczyzna próbował ugasić palącą się na nim odzież i wzywał pomocy. Jeden z lokatorów bloku wezwał pogotowie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie stwierdzono u niego rozległe oparzenia drugiego i trzeciego stopnia na niemal 90 procentach powierzchni ciała i dróg oddechowych. Zmarł po kilku dniach w szpitalu w Gryficach (zachodniopomorskie).

Do zdarzenia doszło nad ranem, bracia zostali zatrzymani kilka godzin później w mieszkaniu w tym samym bloku. Nie przyznali się do winy. Podczas piątkowego procesu zgodnie twierdzili, że nie wiedzieli nic o wypadku w bloku dopóki nie zapukali do nich funkcjonariusze. Wyjaśniali, że dzień wcześniej (w niedzielę wielkanocną) położyli się spać ok godz. 20-21 po tym, jak wrócili z działki znajomego - jak zeznawali, pili tam piwo, ale czuli się trzeźwi. Robert P. mówił, że tej nocy wstawał i przez okno zobaczył, że ratownicy niosą kogoś na noszach do karetki.

W ich mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli butelkę z różową cieczą, a także kanister. Bracia stwierdzili, że ten ostatni ukradli jakiś czas wcześniej; Michał P., zapytany o to, co się w nim znajdowało odpowiedział: "chyba coś do piły". Nie wiedzieli też, skąd wzięła się butelka.

Jeden ze świadków, mieszkający w tym samym bloku opowiadał, że o godz. 4:30 zapukał do niego sąsiad. Powiedział mu, że na klatce schodowej jest człowiek, który twierdzi, że został podpalony.

"Prosił, żebym pomógł temu człowiekowi. Wyszedłem na klatkę, było zadymione, podszedłem do miejsca, z którego się dymiło. (…) Podszedłem do tego człowieka, on już był ugaszony, ale był bez ubrania, całkowicie poparzony. Spytałem, co się stało. Powiedział, że jest bezdomny, że był na klatce na półpiętrze i zasnął. W pewnym momencie obudziło go dwóch ludzi. Spytali, czy ma jakieś pieniądze. Odpowiedział, że nie. Wyjęli wtedy jakąś butelkę, polali go czymś z tej butelki i podpalili" - mówił mężczyzna.

Dodał, że pokrzywdzony nie podał więcej szczegółów. "Był przerażony sytuacją, my też, myśleliśmy przede wszystkim o udzieleniu mu pomocy i nie dopytywaliśmy o szczegóły, co do tych mężczyzn" - relacjonował.

Obaj bracia byli już karani. Grozi im nie mniej niż 12 lat więzienia, 25 lat więzienia lub dożywocie.