Szczecin: Rozpoczynają się Dąbskie Wieczory Filmowe

Seanse filmowe, spotkania z twórcami, a także koncerty muzyki filmowej na statku wycieczkowym odbędą się podczas rozpoczynających się w niedzielę Dąbskich Wieczorów Filmowych. 16. odsłona wydarzenia potrwa tydzień.

"Celem organizacji Dąbskich Wieczorów w jest promocja polskiego kina przeprowadzana w przestrzeni związanej z czwartym co do wielkości jeziorem w Polsce - jeziorem Dąbie, zawsze w ostatnim tygodniu lipca. Tym samym jest to przedsięwzięcie o wakacyjnej atmosferze, sprzyjającej skupieniu się na atrakcyjnym programie oraz obecności twórców" - poinformowali organizatorzy wydarzenia.

Rozpocznie się ono w niedzielny wieczór na statku wycieczkowym Peene Queen koncertem muzyki filmowej w wykonaniu Krzysztofa Baranowskiego.

W kolejnych dniach odbędą się projekcje filmów. Kinomani zobaczą m.in. "Sweat", "Fisheye", "Samca Alfa", "Wesele", "Mlecznego brata", "Ikara: Legendę Mietka Kosza", "Zupę nic" oraz "Uzdrowicieli". Odbędą się spotkania m.in. z aktorami, Aleksandrą Konieczną i Adamem Bobikiem; reżyserami Kingą Dębską i Michałem Szcześniakiem, producentem Zbigniewem Domagalskim, a także z kompozytorem Mikołajem Trzaską.

Ten ostatni zagra koncert muzyki filmowej w ostatnim dniu Dąbskich Wieczorów, 31 lipca, na pokładzie statku Peene Queen.

Seanse filmowe odbywać się będą w Klubie Delta i na plaży kąpieliska w Dąbiu.