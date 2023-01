Szczecin: Sprawa oskarżonego o zabójstwo 18-letniej Magdy przerwana do 22 lutego

W Sądzie Okręgowym w Szczecinie nie zakończył się w czwartek proces Dawida J. oskarżonego o zabójstwo 18-letniej Magdy spod Kamienia Pomorskiego. Mężczyzna był wcześniej karany za gwałt i za morderstwo, którego dopuścił się w wieku 14 lat, a jako dorosły jeszcze za rozbój.

W sądzie stawiła się w czwartek biegła z zakresu seksuologii, nie pojawił się natomiast świadek, którego przesłuchanie zaplanowano. Sprawa została przerwana do 22 lutego br.

Proces Dawida J. rozpoczął się 5 września ub.r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Wyłączona została jawność procesu, ponieważ, jak wyjaśniła wówczas sędzia Ewa Borucka "ujawnione okoliczności mogłyby wywołać zakłócenie spokoju publicznego, a nadto mogłyby obrazić dobre obyczaje i naruszać ważki interes prywatny".

Mężczyzna został oskarżony o to, że 24 maja 2021 r. "działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia" Magdaleny M. zabrał ją do samochodu z parkingu w Kamieniu Pomorskim, a następnie pomiędzy miejscowościami Sulikowo i Świniec uderzył ją w nasadę nosa, a później dusił, doprowadzając do jej śmierci. Jak przekazali śledczy, ukrył następnie ciało młodej kobiety w lesie pod korzeniami przewróconego drzewa, przysypał je liśćmi i gałęziami drzew.

Prokurator wniósł o przyjęcie dodatkowo kwalifikacji jako zabójstwa w związku ze zgwałceniem.

Ciało 18-latki odnaleziono pod koniec maja 2021 r. w lesie niedaleko jej rodzinnej miejscowości, ok. 10 km od Kamienia Pomorskiego. 28-letniego wówczas Dawida J. w sprawie jej zaginięcia policja zatrzymała dzień wcześniej.

Jak przekazał po odnalezieniu ciała Magdaleny M. zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak, zaginięcie dziewczyny jej ojciec zgłosił 26 maja. Dziewczyna wyszła z domu 24 maja, pojechała swoim skuterem na zakupy i nie wróciła; nie było z nią kontaktu telefonicznego.

Sprawca został wytypowany po analizie nagrań z monitoringu i danych logowania telefonu. Jak ustalono, Magda miała problem z uruchomieniem skutera. Dawid J. zaproponował jej podwiezienie samochodem; dziewczyna wsiadła do auta, a mężczyzna zawiózł ją do lasu i tam zabił.

Mężczyzna przyznał się do zabójstwa przez uduszenie, ale nie wyjaśnił, w jaki sposób tego dokonał. Nie wyjaśnił też, jaką motywacją się kierował.

Dawid J. był wcześniej karany za gwałt i za morderstwo, którego dopuścił się w wieku 14 lat. Jako dorosły był karany za rozbój. Grozi mu od ośmiu lat więzienia do dożywocia.