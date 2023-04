Szczecin: Studenci zaprojektowali betonową kulę do kręgli; wygrali prestiżowy konkurs w USA

Betonowa kula do kręgli zaprojektowana przez studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wygrała w prestiżowym konkursie podczas konwencji Amerykańskiego Instytutu Betonu. Zespół z ZUT pokonał konkurentów z całego świata.

"To była sensacja. Nasi studenci pokonali 33 inne zespoły - ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Ameryki Południowej, z Tajwanu, z Indii. Byliśmy jedynymi uczestnikami z Europy; jesteśmy zresztą w tej części świata jedynym oddziałem ACI Student Chapter" - powiedziała PAP kierownik Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. Maria Kaszyńska.

Jak wyjaśniła, Amerykański Instytut Betonu (American Concrete Institute - ACI) to instytucja ustalająca normy budowlane, odpowiadająca Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Odbywającej się dwa razu do roku konwencji towarzyszy konkurs dla studentów - tym razem w konkursie FRC Bowling Ball Competition wyzwaniem było zaprojektowanie i skonstruowanie kuli do kręgli ze specjalnej mieszanki betonowej zbrojonej włóknami.

"Kule musiały spełniać bardzo trudne kryteria m.in. co do wagi, wymiarów, sposobu niszczenia. Pracowaliśmy nad nimi jeszcze przed pandemią" - powiedziała prof. Kaszyńska, która jest też członkiem ACI i przedstawicielką Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk do współpracy z ACI.

Dodała, że kule musiały zostać komisyjnie zważone i zmierzone, następnie były spuszczane po specjalnej konstrukcji tak, aby tocząc się po torze mogły zbić kręgle - jak w typowej grze. Punkty w konkursie były przyznawane m.in. za recepturę mieszanki i opracowanie naukowe, za odpowiednią wagę kuli (5,5 kg), jej średnicę (200mm), a także za liczbę strąconych kręgli i test wytrzymałościowy.

"Największe wyzwanie stanowiło stworzenie kuli, która toczyłaby się w linii prostej, a więc wykonstruowanie odpowiednio środka ciężkości oraz uzyskanie najlepszych rezultatów w teście wytrzymałościowym podczas próby niszczenia" - mówiła.

Dr inż. Norbert Olczyk wyjaśnił, że zespół przygotował pełne kule, wykonane w całości z mieszanki betonowej, układanej do specjalnych, uprzednio zaprojektowanych form wydrukowanych na drukarkach 3D.

"Zadana geometria kuli postawiła przed nami wyzwanie zaprojektowania mieszanki o ciężarze własnym na poziomie 1300 kg/ m sześc., gdzie ciężar betonu zwykłego szacuje się na poziomie 2400 kg/m sześc. Przez ostatnie dwa miesiące zrobiliśmy około 120 kul" - powiedział.

Studenci w rozmowie z PAP wspominali z kolei ogromne emocje towarzyszące konkursowi. "Organizatorzy zapamiętali nas dzięki naszej charyzmie; byliśmy chyba jedną z najgłośniejszych drużyn, ale w pozytywnym znaczeniu" - śmiali się Karolina Iwańska i Janusz Kozanecki.

Dodali, że byli pewni swojego projektu. "Startowaliśmy jako ostatni, mając więc obraz całej sytuacji, po wykonaniu mnóstwa prób w laboratorium wiedzieliśmy, że to się musi skończyć sukcesem" - mówiła Karolina Iwańska.

Studenci wspominali, że przed konkursem mieli różne wyobrażenia na temat pozostałych drużyn, wiedzieli też, że wiele z nich już wcześniej brało udział w tego typu rywalizacji. Zaznaczyli, że przygotowania do konkursu wymagały od nich długich godzin pracy poza zwykłym trybem studiów.

"Najtrudniejsze były trzy ostatnie miesiące - byliśmy wtedy codziennie w laboratorium, nie wyłączając weekendów. Kiedy nikt inny z zespołu nie mógł się pojawić, staraliśmy się przychodzić nawet pojedynczo, żeby coś zrobić przy kulach" - mówił Janusz Kozanecki.

W skład nagrodzonego zespołu weszli Julia Błaż, Karolina Iwańska, Malwina Kułaga, Karol Czyżyk, Adam Kamiński, Janusz Kozanecki oraz Aleksander Łuczak z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT.

Studenci w nagrodę dostali do podziału tysiąc dolarów, statuetki i certyfikaty. Wyjazd szczecińskiego zespołu ACI Student Chapter na konkurs został dofinansowany przez sponsorów - firmy budowlane.