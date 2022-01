Szczecin: Szefowa szpitala tymczasowego: trafiają do nas pacjenci, którzy czekali w domu, aż im przejdzie

Pacjenci zbyt długo czekają w domach, aż im przejdzie. Po 10-14 dniach trafiają do nas z pełnoobjawowym covidowym zapaleniem płuc – powiedziała PAP szefowa szczecińskiego szpitala tymczasowego dr Magda Wiśniewska.

"Staramy się zapewnić jak najlepszą opiekę. Pacjenci, którzy trafiają do szpitala tymczasowego, są od razu pod opieką lekarzy, pielęgniarek, ratowników i opiekunów medycznych - mamy pełen zakres wszystkich profesjonalistów. Różnicą w porównaniu do innych szpitali są sale wieloosobowe" - powiedziała PAP kierująca szpitalem tymczasowym w Szczecinie dr Magda Wiśniewska.

Mieszcząca się w budynku M szpitala klinicznego nr 2 na szczecińskich Pomorzanach placówka jest jedyną tego typu w regionie. Przez rok działania hospitalizowano tu blisko 1,3 tys. pacjentów z całego województwa.

Jak zaznaczyła dr Wiśniewska, pacjenci trafiający obecnie do szpitala to osoby z pełnoobjawowym covidowym zapaleniem płuc.

"Zwracamy cały czas uwagę, że pacjenci trafiają do nas za późno. Zbyt długo czekają w domach na to, że im +przejdzie+, kiedy wezmą antybiotyk i po 10-14 dniach trafiają do nas z bardzo zaawansowanymi zmianami w przebiegu covidowego zapalenia płuc" - powiedziała lekarka.

Dodała, że właściwie wszyscy pacjenci od początku hospitalizacji wymagają tlenoterapii, podawania antybiotyków. "Tlenoterapia idzie u tych pacjentów pełną parą praktycznie od samego początku" - wskazała dr Wiśniewska.

Zaznaczyła, że około połowa pacjentów oprócz zapalenia płuc wywołanego COVID-19 ma też choroby towarzyszące, "a druga połowa to pacjenci, którzy mają dekompensację zupełnie innych chorób, ale towarzyszy temu covid i z tej racji nie mogą leżeć na oddziałach docelowych: kardiologii, gastroenterologii czy chirurgii".

Podkreśliła, że pacjenci są cały czas monitorowani, a układ szpitala - oddział respiratorowy dzieli jedno piętro od tlenowego - sprawia, że możliwe jest jak najszybsze działanie w przypadku pogorszenia ich stanu.

"Możemy podawać pacjentowi najpierw tlenoterapię, potem są wysokoprzepływowe tlenoterapie na aparatach, którymi dysponują tylko wyspecjalizowane ośrodki i jeśli to już przestaje pomagać, czyli pacjent nadal ma niewydolność oddechową, w tym momencie rozmawiamy z naszymi anestezjologami, żeby przekazać go na oddział respiratorowy" - opisała lekarka.

Przyznała, że do szpitala tymczasowego trafiali także pacjenci, których od razu, po konsultacji z anestezjologiem, trzeba było umieścić na oddziale respiratorowym.

"W większości przypadków staramy się leczyć tak, żeby pacjent na oddziale tlenowym, zachowawczym mógł dostać wszystko, co możemy zaoferować. Na bieżąco oceniamy stan pacjenta" - wyjaśniła dr Wiśniewska.

Zaznaczyła, że respirator "jest jedną z metod leczenia niewydolności oddechowej w przebiegu covidowego zapalenia płuc".

"Oczywiście to gorzej rokuje, ale mamy sporo pacjentów, którzy po terapii respiratorowej wracali na oddział tlenowy i wychodzili do domu" - zaznaczyła szefowa szpitala tymczasowego.

Dodała, że ostatecznością przy leczeniu jest ECMO (pozaustrojowe natlenowanie krwi). Spośród dziesięciu pacjentów, u których konieczne było jego zastosowanie, przeżył jeden - wszyscy byli niezaszczepieni.