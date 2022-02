Szczecin: Trwają przygotowania do 200. urodzin Johannesa Quistorpa – filantropa i przedsiębiorcy

Lapidarium w miejscu dawnego cmentarza, na którym spoczęła rodzina Johannesa Quistorpa, cykliczne wycieczki oraz wystawa - m.in. tak Stowarzyszenie Denkmal Pomorze chce uczcić dwusetne urodzin szczecińskiego przedsiębiorcy i filantropa.

"Przybliżenie postaci Quistorpa rozpoczęliśmy już rok temu, robiliśmy taką mała próbę generalną, to była 199 rocznica urodzin Johanesa Quistorpa. Zorganizowaliśmy wtedy wycieczkę jego śladami. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem" - przyznaje członek Stowarzyszenia Denkmal Pomorze Łukasz Jaszczyk.

Johannes Quistorp urodził się 14 listopada 1822 r. w Greifswaldzie. Posiadał m.in. cementownię i kredownię w Lubiniu na wyspie Wolin, cegielnię w Glinkach i Drzetowie oraz fabrykę szamotową w Skolwinie (obecnie to osiedla miasta), a także dobra ziemskie m.in. na Rugii, a w Szczecinie - tereny zielone.

Był jednym z pierwszych pruskich przemysłowców, którzy dostrzegli potrzeby socjalne swoich pracowników: założył m.in. kasę chorych dla wdów i sierot oraz ufundował szkołę podstawową w Lubinie. Był też inicjatorem powstania nowych dzielnic miasta, m.in. reprezentacyjnego Westendu (ob. Łękno). Zmarł w Szczecinie w 1899 r.

Filantrop wraz ze swoją żoną prowadził działalność charytatywną i społeczną. Ufundował m.in. zakład opiekuńczy dla osób schorowanych oraz sierot Betania, przekazał miastu ziemię, na której powstał Quistorp Park, czyli obecny Park Kasprowicza.

W jego okolicach Stowarzyszenie Denkmal Pomorze chce zorganizować wystawę poświęconą działalności Johannesa Quistorpa. W planach jest też utworzenie lapidarium z fragmentów płyt nagrobnych znalezionych na terenie byłego cmentarza przy dawnym zakładzie opiekuńczym "Bethanien", który mieścił się przy obecnej ul. Wawrzyniaka 7.

"Prace poszukiwawcze, porządkowe pozwoliły odzyskać trzynaście elementów płyt nagrobnych, z czego pięć to płyty z inskrypcjami, które dotyczą rodziny Quistorp" - powiedział Jaszczyk.

Jak dodał "liczymy też na to, że działaniem wspólnie z miejskim konserwatorem zabytków i Urzędem Miasta do 14 listopada uda się stworzyć lapidarium. Wiem, że złożony przez nas wniosek o nadanie administracyjnej nazwy honorującej to miejsce mianem skweru pamięci rodziny Quistorp, jest procedowany w mieście. Myślę, że będzie miał swój pozytywny koniec".

Dwusetna rocznica urodzin Johannesa Quistorpa przypada 14 listopada 2022 roku, do tego czasu Stowarzyszenie Denkmal Pomorze będzie też publikować informacje o filantropie, jego działaniach i przedsięwzięciach.