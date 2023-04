Szczecin: Uczczono pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej

Złożeniem wieńców na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, minutą ciszy i modlitwą uczczono w poniedziałek w Szczecinie pamięć 96 ofiar katastrofy samolotu Tu-154M.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O godz. 8:41, w 13. rocznicę wydarzeń 10 kwietnia 2010 r. kwiaty na szczecińskim rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej złożyli wicewojewoda zachodniopomorski, a także m.in. parlamentarzyści, radni i działacze Prawa i Sprawiedliwości. Pamięć ofiar uczczono minutą ciszy i modlitwą za zmarłych.

"Myślę, że 10 kwietnia to data, która na stałe weszła do kalendarza smutnych, ale też ważnych rocznic związanych z dziejami narodu polskiego. To, co powiem, to truizm, ale myślę, że warto to powtarzać: zginęli przede wszystkim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński wraz z małżonką, ale też przedstawiciele całej klasy politycznej, wszelkich instytucji, można powiedzieć - każdego sektora życia publicznego w Polsce" - powiedział PAP wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.

Dodał, że była to "największa katastrofa w polskiej historii w ogóle". Wspominając dzień katastrofy wicewojewoda mówił, że był to dla niego "bardzo duży szok", a pierwsze chwile były związane z wątpliwościami dotyczącymi stanu prezydenckiego samolotu, ponieważ wówczas "dużo mówiło się o stanie polskiej floty, którą latali prezydenci i inni przedstawiciele polskiej władzy".

"Później, z każdą godziną, kiedy napływały kolejne informacje, stawały się już wątpliwościami coraz bardziej politycznymi. Zastanawialiśmy się nad tym, czy rzeczywiście awaria samolotu była przyczyną tej katastrofy, czy może coś jeszcze" - wspominał Wagemann.

Zaznaczył, że "smutne i przykre" jest, że "po tylu latach tak trudno jest nam dojść do pełnej prawdy o tym, co się stało pod Smoleńskiem".

"Myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których Rosjanie nie oddają nam wraku, to znaczy chęć ukrycia tego, co tam się stało, bo niewątpliwie część prawdy w tym wraku leży" - powiedział wicewojewoda.

Kwiaty złożono także przed pomnikiem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przy al. Wojska Polskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i inne osobistości. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.