Szczecin: Urodziny kina Zamek m.in. z przedpremierowymi produkcjami

Nagradzane filmy "Aftersun", "W gorsecie" i "Chłopiec z niebios" to propozycje dla widzów szczecińskiego kina Zamek na czas między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Kino będzie w ten sposób świętować swoje urodziny.

"Pięćdziesiąte dziewiąte urodziny kina Zamek wymyśliliśmy sobie między okresem świątecznym a noworocznym - co zresztą ma miejsce od kilku lat. Przygotowaliśmy dla naszych widzów cztery filmy, w tym trzy produkcje mocno przedpremierowe i bardzo głośne. Festiwalowe, autorskie, artystyczne, jak by ich nie ocenić, są dziś na listach kandydatów do Oscarów, zdobywają duże uznanie krytyków na całym świecie, publiczność festiwalowa wystawia im wysokie oceny" - powiedział w rozmowie z PAP dziennikarz filmowy i koordynator programu filmowego w kinie Zamek w Szczecinie Krzysztof Spór.

W środę widzowie będą mogli zobaczyć debiut reżyserski Charlotte Wells "Aftersun", opowieść o wyjeździe ojca i jego nastoletniej córki na wakacje do Turcji. To film, który po premierze w Cannes stał się "sensacją sezonu".

W czwartek na ekranie zamkowego kina wyświetlony zostanie z kolei film "W gorsecie" Marie Kreutzer z Vicky Krieps w roli cesarzowej Sisi, jako dojrzałej kobiety. Na piątek natomiast zaplanowany został seans "Chłopca z niebios" w reżyserii Tarika Saleha.

"To polityczna fikcja, film osadzony w Kairze, ale chyba nigdy nie zostanie tam pokazany, bo bardzo krytycznie opowiada o fundamentalizmie religijnym - i jest to bardzo odważny głos, dobry polityczny thriller, mocne kino" - powiedział Spór.

Przez trzy "urodzinowe" dni będzie także wyświetlany film "Pięć diabłów" Léi Mysius - historia samotnej dziewczynki Vicky, która obdarzona jest talentem do chwytania i odtwarzania wszystkich możliwych zapachów, które zbiera do słoiczków.

"Ten francuski film w bardzo ciekawy sposób pokazuje perspektywę współczesnych kobiet, a jednocześnie bardzo mocno operuje różnymi gatunkowymi zagraniami - to film mający w sobie thriller, ale też fantastykę; jest tam element magiczny, który wywraca historię do góry nogami" - mówił Spór.

Widzowie po raz pierwszy zasiądą w zmodernizowanej sali kina Zamek. Urodzinowe seanse będą się odbywać o godz. 17 ("Pięć diabłów") i 19 (pozostałe filmy).