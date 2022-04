Szczecin: Urząd Marszałkowski przekazał karetkę pogotowia ratunkowego dla Mołdawii

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał karetkę pogotowia ratunkowego dla Mołdawii. Ambulans trafi do Kiszyniowa, gdzie schronienie znajdują uciekający przed wojną obywatele Ukrainy.

"Ten nieduży kraj [Mołdawia - PAP], nieco większy od Pomorza Zachodniego, jako region zdołała w ciągu ostatnich tygodni ugościć ponad 200 tys. osób z Ukrainy. Proporcjonalnie na głowę mieszkańca to gigantyczny wysiłek, jeszcze większy nawet niż wysiłek Polski" - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

"Wiemy, że ta pomoc w sprzęcie medycznym Mołdawii jest również potrzebna" - dodał.

Karetka wyposażona jest w podstawowy sprzęt ratunkowy: nosze, podbieraki, krzesełko kardiologiczne i instalację tlenową. Ambulans jest gotowy do jazdy, w pełni sprawny technicznie oraz posiada aktualne przeglądy. Wartość daru to ponad 125 tys. zł.

"Dla Mołdawii każda pomoc jest bardzo niezbędna. Jest to mały kraj, ale mały kraj otwarty i na ile możliwe też przyjmuje uchodźców z Ukrainy" - powiedział konsul honorowy Republiki Mołdawii Aleksander Łaskawer.

Od 24 lutego granicę ukraińsko-mołdawską przekroczyło 270 tys. osób.

W ubiegłym tygodniu Urząd Marszałkowski we współpracy z placówkami medycznymi przekazał do regionu Czerniowieckiego trzy ciężarówki ze sprzętem i wyposażeniem. To m.in. łóżka szpitalne, respiratory i nosze.

Pod koniec lutego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego przekazał stronie ukraińskiej ambulans ratunkowy wypełniony środkami opatrunkowymi. Dary oszacowano na około ćwierć mln zł, z czego koszt karetki to 140 tys. zł.

Z kolei w marcu do Iwano-Frankiwska trafił transport z pomocą wartą 300 tys. zł, w którym znalazły się materiały medyczne, środki opatrunkowe i wyposażenie szpitalne.