Szczecin: Urząd Miasta przed wyborami wydłuża godziny pracy

W środę 11 października szczeciński magistrat będzie dłużej otwarty dla osób zainteresowanych usługami wyborczymi. Do godz. 18 można będzie m.in.: złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Urzędnicy będą czekać na mieszkańców wyłącznie w sprawach związanych z wyborami od 15.30 do 18.00. W głównej siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej działać będzie siedem stanowisk, a w filii na Prawobrzeżu trzy.

"Przy okienkach można będzie m.in.: pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania czy sprawdzić, do którego lokalu trzeba się udać, aby zagłosować" - przekazał rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.

"Czynności te można zrealizować tylko do 12 października, a na ostatnią chwilę zainteresowanie usługami wyborczymi zawsze jest największe" - dodał.

Jak poinformował Urząd Miasta, dotychczas w Szczecinie wydano blisko 4,5 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania, a do spisu dopisało się ponad 10 tys. osób. To prawie dwa razy więcej niż przy ostatnich wyborach parlamentarnych.

By ułatwić udział w wyborach parlamentarnych, 15 października szczecińska komunikacja miejska będzie bezpłatna. Uchwała w tej sprawie to inicjatywa prezydenta Szczecina. Za jej podjęciem głosowali zarówno radni koalicji rządzącej miastem, jak i opozycyjni radni PiS.

Przewóz osób z niepełnosprawnością do komisji wyborczych realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Z usługi mogą skorzystać osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać do 13 października, w godzinach 8 - 14 pod numerami telefonów: 91 42 43 555 lub 697 066 240.

"Osoba z niepełnosprawnością dla której realizowany będzie transport musi mieć ze sobą ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które trzeba będzie okazać kierowcy" - przekazał rzecznik Prasowy miasta ds. pomocy społecznej Maciej Homis.

Jak dodał, transport będzie realizowany w godzinach 9 - 15, "w miarę istniejących możliwości przewozowych, wynikających z kolejności przyjmowanych zgłoszeń".