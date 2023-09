Szczecin: W jeziorze Słonecznym wykryto cynk i żelazo; trwają badania na obecność w wodzie innych metali

W jeziorze Słonecznym na szczecińskim osiedlu Gumieńce i w rzece Bukowa wykryto cynk i żelazo – poinformował w czwartek wieczorem Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Na początku tygodnia woda w jeziorze o powierzchni niecałego kilometra kwadratowego przybrała rdzawy kolor. Szczecinianie informowali o tym w mediach społecznościowych.

We wtorek pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) ze strażą pożarną i służbami miejskimi postawili zapory na ujściu cieku Wierzbak do rzeki Bukowej, na wypływie z jeziorka Słonecznego, na rzece Bukowej poniżej jeziorka Słonecznego oraz za pomocą urządzeń pneumatycznych, zamknięto przepływ przy ul. Europejskiej. Pobrano też próbki wody do badań.

"Częściowe wyniki badań wody przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ w Szczecinie wskazały na obecność w wodzie cynku i żelaza. Jeziorko Słoneczne - cynk 17 mg/l oraz żelazo 100 mg/l, rzeka Bukowa - cynk 6 mg/l oraz żelazo 20 mg/l" - poinformował w czwartek wieczorem Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

W komunikacie dodano, że "trwają badania na obecność w wodzie innych metali". Do odwołania obowiązuje ostrzeżenie przed zbliżaniem się do jeziorka Słonecznego, rzeki Bukowej i cieku Wierzbak.

Jak przekazywała PAP w środę rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Szczecinie Natalia Chodań "jest prawdopodobne, że zanieczyszczenie powstało na skutek spływu substancji Wierzbakiem do jeziora Słonecznego z terenu, na którym odbywała się akcja gaśnicza hali magazynowej".

Ogniem w nocy z niedzieli na poniedziałek zajęła się hala magazynowa firmy produkującej konstrukcje stalowe w Mierzynie pod Szczecinem (gmina Dobra). Pożar gasiło osiem zastępów straży. Hala spłonęła w całości, przyległe hale uległy nadpaleniu.

Gmina Dobra wezwała przedsiębiorcę, na terenie którego doszło do pożaru, do zaczopowania ujścia wody opadowej z zakładu na zewnątrz, oczyszczenia odcinków sieci odprowadzania wody deszczowej oraz wyczyszczenie sieci kanalizacji zakładowej. Straż Pożarna wykorzystując korki pneumatyczne zatkała przepływ w dwóch studzienkach kanalizacyjnych w okolicy ul. Spółdzielców w Mierzynie.

Zlecono też czyszczenie odcinków kanalizacji, w których znajduje się osad i pozostałości substancji popożarowej, wraz z wywozem i utylizacją popłuczyn, dalsze tamowanie przepływu wody na przepuście rzeki Bukowa przy ul. Europejskiej do czasu otrzymania pełnych wyników badań wody w jeziorku Słonecznym oraz codzienne badania jakości wody w rzece Bukowa, cieku Wierzbak oraz jeziorku Słonecznym wykonywane przez CLB GIOŚ w Szczecinie.

RZGW Szczecin, jako zarządzający terenem jeziora, rozważa zastosowanie koagulantu w celu pozbycia się zanieczyszczeń. Drugim rozważanym wariantem jest wypompowanie wody z Słonecznego, stały monitoring poziomu napełnienia jeziorka Słonecznego oraz zatkanego przepustu.

Jak przekazał Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, "ze strony służb, inspekcji i Miasta Szczecin jest zapewnienie, że nie ma zagrożenia dla ujęć wody pitnej".

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie