Szczecin: Wystawa "1981.Stan W" - od poniedziałku

Wystawę "1981.Stan W" od poniedziałku będzie można oglądać na pl. Solidarności w Szczecinie. Ekspozycja powstała z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

"Wystawa przypomni dramatyczny moment wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, a także następujące po tym fakcie miesiące. Archiwalne zdjęcia i dokumenty pokażą rzeczywistość, z którą musieli zmierzyć się Polacy w grudniu 1981 roku" - poinformował rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie Daniel Źródlewski.

Wystawa przedstawi m.in. wątki związane z wydarzeniami szczecińskimi i ogólnopolskimi, ofiary stanu wojennego, narzucony wojenny porządek oraz ówczesny kryzys gospodarczy.

"Oglądając wystawę widz będzie mógł śledzić przygotowania do stanu +W+ Rozpoczęły się one właściwie wraz z rozpoczęciem wielkich protestów na wybrzeżu w sierpniu 1980 r. Unaoczniono perfidię władzy, pozorującej dialog, coraz trudniejsze życie w pogrążonym w kryzysie kraju, a wreszcie moment kluczowy w rozprawieniu się z +Solidarnością+, gdy na ulice Polski wyjechały czołgi i transportery opancerzone, a do więzień i ośrodków internowania trafiły tysiące działaczy związku" - poinformował Źródlewski.

Jak dodał "widz będzie mógł się przekonać, że stan wojenny, choć formalnie zniesiony 22 lipca 1983 roku, trwał w różnych formach aż do końca systemu".

Otwarcie wystawy odbędzie się 13 grudnia o godz. 13 na pl. Solidarności w Szczecinie. Ekspozycję będzie można oglądać do połowy lutego.

Organizatorami są Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.