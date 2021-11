Szczecin: Wystawa "W świecie dźwięku i obrazu" w Muzeum Techniki

Magnetofony reporterskie, mikrofony i kamery telewizyjne znalazły się wśród obiektów prezentowanych na nowej wystawie w szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji. Ekspozycja "W świecie dźwięku i obrazu" ma m.in. przybliżyć zwiedzającym pracę dziennikarzy.

"Chcemy pokazać, na czym polegała praca dziennikarzy radiowych i telewizyjnych od jej początków, a także miejsce, w którym wielu z nich pracowało, czyli wieżowiec (przy ul. Niedziałkowskiego - PAP), chcemy pokazać też samych dziennikarzy - ich twarze, przypomnieć wielu z nich" - powiedział PAP kurator wystawy Andrzej Wojciech Feliński z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

Wśród eksponatów znalazły się m.in. magnetofony i mikrofony studyjne oraz reporterskie - sprzęt potrzebny do pracy dziennikarzom radiowym od lat 50. do 80. ub. wieku. Na wystawie można też zobaczyć narzędzia pracy dziennikarzy telewizyjnych, jak kamery i kasety video, a także drobniejsze obiekty, np. kostki mikrofonowe z logo stacji.

"Aby nie zapominać także o odbiorcach, chcieliśmy pokazać, za pomocą jakich odbiorników słuchano i oglądano w latach 50., 60. - aż do lat 90." - powiedział Feliński.

Zaznaczył, że szczególnie ciekawa może być konfrontacja młodszego pokolenia z zabytkami techniki. "Można opowiedzieć, jak wyglądało życie codzienne z takim sprzętem - jak działał telewizor, dlaczego obraz był czarno-biały, dlaczego nie ma do niego pilota albo co to jest +śnieżenie+" - mówił muzealnik.

Wystawa została zorganizowana z okazji przypadającego na 2020 r. 75-lecia powstania Polskiego Radia na Pomorzu Zachodnim, jednak ze względu na pandemię została przesunięta o rok.

Jej współorganizatorem jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Ekspozycja "W świecie dźwięku i obrazu" będzie dostępna do 27 lutego.