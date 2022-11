Szczecin: Zarzuty dla 25 pacjentów w śledztwie dot. Fundacji Pomocy Transplantologii

Zarzuty wręczenia korzyści majątkowej usłyszało 25 pacjentów, którzy przez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii uzyskali korzystniejsze warunki leczenia – poinformował PAP w poniedziałek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Chodzi o śledztwo wyłączone z postępowania dotyczącego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

"W sprawie występuje 25 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty wręczenia korzyści majątkowej. Są to pacjenci, którzy poprzez wpłatę na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii uzyskali korzystniejsze warunki leczenia" - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Marcin Lorenc.

Trzech lekarzy związanych z fundacją jest natomiast podejrzanych o to, że działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, przyjmowali wpłaty, "które w istocie stanowiły łapówkę" w zamian za załatwienie korzystniejszych warunków leczenia.

Prok. Lorenc wyjaśnił, że pacjenci, wpłacając pozornie dobrowolną kwotę na rzecz fundacji byli bardzo szybko operowani, nie musieli czekać w kolejce.

Rzecznik zaznaczył, że prokurator dysponuje zeznaniami innych pacjentów, którzy "potwierdzili wpłaty" na rzecz fundacji, "jednakże z uwagi na ich postawę, na ujawnienie wszelkich okoliczności związanych z tymi wpłatami, skorzystali z klauzuli bezkarności".

Jak informowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie, śledztwo dotyczy m.in. "podejrzenia podejmowania czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z oszustw oraz korzyści majątkowych przyjmowanych w związku z pełnieniem funkcji publicznych, poprzez przyjmowanie tych środków na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie pod pozorem dobrowolnych wpłat na cele statutowe fundacji, w ramach mechanizmu polegającego na wprowadzaniu pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane przez NFZ oraz przyjmowania korzyści majątkowych za skrócenie terminu przyjęcia do szpitala". Łączna suma uzyskanych w ten sposób korzyści przekroczyła, według śledczych, 1,5 mln zł.

Materiały tej sprawy wyłączono ze śledztwa, w którym Prokuratura Regionalna w Szczecnie chce przedstawić zarzuty "przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich Tomaszowi Grodzkiemu w okresie, gdy był dyrektorem w Specjalistycznym Szpitalu im prof. Sokołowskiego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej".

"W marcu 2021 r. skierowano do Senatu wniosek o uchylenie Tomaszowi Grodzkiemu immunitetu, uzupełniając go w grudniu 2021 r." - wskazała prokuratura.

18 maja br. Senat nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Izby Wyższej.

O sprawie poinformował pierwszy w poniedziałek "Głos Szczeciński".