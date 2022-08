Szczecin: Zawartość tlenu w Odrze poniżej 4 mg: l

Zawartość tlenu w Odrze w badanych punktach w Szczecinie jest niższa niż 4 mg/l – przekazało w poniedziałek PAP centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego. W pozostałych punktach w województwie przekracza tę wartość.

Zawartość tlenu w wodzie wynosząca 4 mg/l to minimalna wartość pozwalająca rybom na normalne bytowanie. W Szczecinie w punkcie przy Moście Cłowym pomiar wykazał w poniedziałek zawartość tlenu na poziomie 3,30 mg/l (w niedzielę było to 4,26 mg/l), przy Moście Długim 2,46 mg/l (w niedzielę 2,75 mg/l), a przy Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego - 3,82 mg/l (w niedzielę 3,50 mg/l).

Najwyższą zawartość tlenu w rzece zanotowano na południu województwa - w Chlewicach wyniosła w poniedziałek 8,77 mg/l, w Ognicy 7,77 mg/l, a w Widuchowej 7,89 mg/l.

W punkcie w Radziszewie w Odrze Wschodniej zawartość tlenu wyniosła 4,31 mg/l, a na wysokości niemieckiego Mescherin w Odrze Zachodniej - 4,73.

Jak przekazało biuro prasowe wojewody, w Zachodniopomorskiem prowadzony jest też nieustannie monitoring wszystkich ujęć wody pitnej nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zlokalizowanych wzdłuż Odry.

"Od dn. 11.08.2022r. do 28.08.2022r. pobrano 410 próbek wody do badań fizykochemicznych i wykonano ponad 16 tys. oznaczeń. W dn. 28.08.2022r. nie stwierdzono przekroczeń w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych" - przekazano.

W niedzielę sprawdzano też 14 targowisk i miejsc wyznaczonych lub zwyczajowo wykorzystywanych do sprzedaży - nie stwierdzono niezarejestrowanej sprzedaży ryb, wprowadzania ryb poławianych indywidualnie z Odry do obrotu lub ich wykorzystywania do produkcji żywności.

"Od dn. 12.08.2022r. do dn. 28.08.2022r. przeprowadzono 741 kontroli lub wizytacji w zakresie wprowadzania do obrotu ryb poławianych z Odry oraz w zakresie nawadniania upraw wodą z Odry" - podano.

Monitorowana jest też jakość wody na kąpieliskach morskich w gminach Dziwnów, Międzyzdroje i w Świnoujściu. Jak zapewniono, stan sanitarny kąpielisk nie budził zastrzeżeń.

W Zachodniopomorskiem obowiązuje do odwołania zakaz kontaktu z wodami Odry - wyłączony jest z niego Zalew Szczeciński. W związku z zakazem zamknięte są kąpieliska Dziewoklicz i Dąbie w Szczecinie oraz w Lubczynie nad jeziorem Dąbie. Otwarte jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Trzebieży natomiast, nad tym samym akwenem, kąpielisko jest nieczynne ze względu na zakwit sinic.