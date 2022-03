Szczecin: Żołnierze WOT przygotowali paczki dla uchodźców z Ukrainy

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przygotowali paczki dla obywateli Ukrainy. W tzw. "starterach” są m.in. kosmetyki, środki higieny i przybory szkolne.

W zorganizowanych "starterach" znajdują się m.in. szczoteczki, pasty do zębów, artykuły papiernicze i słodycze dla dzieci. Paczki trafią do miejsc, w których tymczasowo przebywają obywatele Ukrainy.

"Żołnierze sami postanowili zebrać +startery+. Do sztabu 14 ZBOT w Podjuchach znosili zakupione przez siebie produkty wg. ustalonej wcześniej listy, składając z nich dedykowane paczki dla uchodźców" - przekazał rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Marcin Górka.

Od początku marca żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomagają m.in. w punkcie recepcyjnym, na Dworcu Głównym oraz w hali przy ul. Sowińskiego. Jednostka utworzyła tzw. Grupę Wsparcia Relokacji Uchodźców.

"Obywatele Ukrainy najczęściej mają ze sobą jedną walizkę, a w niej ubrania często nieodpowiednie do tej pory roku. Nie mają niekiedy nawet podstawowych rzeczy do higieny osobistej, bo uciekali w pośpiechu. Brali ze sobą tylko to, co mieli pod ręką" - powiedziała jedna z kobiet-żołnierzy służących w hali dla uchodźców z Ukrainy.

Pierwsze kilkadziesiąt "starterów" trafiło do hali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego w Szczecinie.

Żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej biorą też udział w operacji "Silne Wsparcie", wspomagając organizacje i instytucje niosące pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Terytorialsi z Pomorza Zachodniego do tej pory rozwieźli dziesiątki ton sprzętu dla uchodźców z magazynów Obrony Cywilnej, wspierali organizację tzw. mostu powietrznego: kilka tysięcy obywateli z Ukrainy, których wojna zastała poza granicami ich ojczyzny, przyleciało specjalnymi samolotami na lotnisko w Goleniowie.