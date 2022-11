Szczepański (Lewica): dla mieszkańców budowa zapory na granicy z Rosją jest elementem bezpieczeństwa

Dla mieszkańców budowa zapory na granicy z Rosją jest elementem bezpieczeństwa, ale czy jest ona potrzebna w tej chwili, to wiedzą tylko służby oraz szefowie MON i MSWiA - podkreślił szef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański (Lewica).

Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak poinformował na środowej konferencji prasowej, że w związku z uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej do Kaliningradu zdecydował o podjęciu działań, które wzmocnią bezpieczeństwo na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim "poprzez uszczelnienie tej granicy". "W związku z tym już dziś rozpoczną się prace podjęte przez saperów żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie zbudowania tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim" - mówił Błaszczak. Będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów - dodał.

Szczepański pytany przez PAP o budowę zapory podkreślił: "Być może pan minister Błaszczak ma informacje o zagrożeniach na granicy polsko-rosyjskiej, których my - śmiertelnicy i posłowie, którzy mają również dostęp do informacji tajnych, nie mamy". Jak zauważył, równolegle prowadzone są prace związane z założeniem perymetrii, czyli urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy z obwodem kaliningradzkim.

"Na tę chwilę, o czym mówi Straż Graniczna, tam nie ma przekroczeń" - zaznaczył poseł. "Natomiast oczywiście mamy informację o otwartym korytarzu dla linii lotniczych i być może takie zagrożenie się pojawi" - dodał poseł Lewicy.

"Trzeba powiedzieć wprost, że jeżeli chodzi o tę granicę, to tutaj wszystko musi się dziać za przyzwoleniem wyższych władz Rosji" - dodał. "Po stronie rosyjskiej przy odwodzie kaliningradzkim, który jest właściwie obwodem wojskowym, granica jest bardzo mocno strzeżona, tam są przecież zasieki, nie mówiąc o innych sposobach zabezpieczenia, więc jakiekolwiek próby przekroczenia granicy nie mogłyby się odbyć bez zgody wysoko postawionych władz służb bezpieczeństwa rosyjskiego" - podkreślił Szczepański.

W jego ocenie, "z punktu widzenia mieszkańców budowa zapory na granicy z Rosją jest elementem bezpieczeństwa". "Natomiast, czy jest ona potrzebna w tej chwili, taką wiedzę posiadają tylko służby i pan minister Błaszczak i pan minister (SWiA, Mariusz) Kamiński" - dodał.

Od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. w związku z presją migracyjną na terenie przy granicy z Białorusią obowiązywał zakaz przebywania, który obejmował 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego; wyłączeni z niego byli są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Od września do grudnia 2021 r. na tym samym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.

W lipcu tego roku Błaszczak mówił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy "to był atak hybrydowy przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim (Alaksandra) Łukaszenki na Białoruś, a potem przy nielegalnym forsowaniu granic naszych państw". "Jesteśmy świadomi zagrożeń, nie mamy wątpliwości co do tego, że za tym atakiem stała Moskwa" - podkreślił.

Aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych migrantów z Białorusi pod koniec stycznia ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery fizycznej - czyli pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym - na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią zakończyła się latem. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca na 202 km. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld zł. Rzeczniczka SG informowała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada.