Szczerski: bez porażki wojskowej Rosji, nie będzie jej wykluczenia ze społeczności międzynarodowej

Powiem brutalnie - bez porażki wojskowej Rosji, nie będzie jej wykluczenia ze społeczności międzynarodowej - ocenił w środę ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Na antenie RMF24 zaznaczył, że aby tak się stało, Rosja musi przegrać wojnę.

Krzysztof Szczerski w czasie radiowej rozmowy był pytany, "czy na korytarzach Kwatery Głównej ONZ toczą się jakiekolwiek dyskusje o wykluczeniu Rosji z tego grona z powodu tego, jak bezceremonialnie i bezczelnie narusza światowe bezpieczeństwo".

"Powiem brutalnie - bez porażki wojskowej Rosji, nie będzie jej wykluczenia ze społeczności międzynarodowej. Rosja musi tę wojnę przegrać, a w konsekwencji tej porażki może być wykluczona z ONZ i innych ciał" - podkreślił ambasador RP przy ONZ. Przypomniał, że "tak samo było z Niemcami po II wojnie światowej". "To porażka militarna Niemiec przyniosła konsekwencje dla tego kraju" - wyjaśnił.

Zaznaczył także, że "dyplomacja zakłada rozmowy nawet z tymi, którzy są bandytami". "Dopóki nie ma przełomu na froncie, to wszyscy uważają, że z Rosją trzeba będzie pewnego dnia do stołu usiąść, dlatego nie można jej wykluczać" - powiedział. Wskazał, że "zasadnicza porażka może spowodować przekonanie, że możemy ułożyć świat, także przyszłość naszego regionu, bez Rosji". Wówczas - jak zaznaczył - Rosja będzie "przegranym, byłym mocarstwem".

Szczerski był również pytany o to, że jak odczytywać to, że Rosja odmówiła ONZ dostępu do obszarów zalanych po wysadzeniu tamy w Nowej Kachowce oraz czy możliwe są jakieś negocjacje w tej sprawie. "To jeszcze jeden brutalny obraz tej wojny, a Putin zachowuje się jak każdy brutalny dyktator" - podkreślił ambasador RP przy ONZ. "Brutalność rosyjska ma wiele okropnych twarzy, natomiast negocjacje trwają" - powiedział.

Zapytany, czy byłaby możliwa misja pokojowa ONZ na Ukrainie, np. w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Szczerski zaznaczył, że "sytuacja byłaby już na pewno dużo bardziej dramatyczna i ostateczna, gdyby nie to, że rzeczywiście ONZ w ogóle tam jest i Agencja Energii Atomowej jednak operuje w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej". "Jakieś mikrosukcesy dyplomatyczne w tej sprawie są. Pomoc humanitarna - poza Nową Kachowką - dociera. Jednak świat ONZ monitoruje sytuację w tej elektrowni" - podkreślił.