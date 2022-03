Szczerski: do Polski zacznie przychodzić systematyczna, zorganizowana pomoc z całego świata

Już niedługo do Polski zacznie przychodzić systematyczna zorganizowana pomoc z całego świata – mówił sobotę w TVP ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

Jak zaznaczył ambasador, mamy jeden z największych kryzysów humanitarnych w historii ONZ i największy w Europie. "Działam bardzo aktywnie, żeby mobilizować wszystkie agendy ONZ, żeby nieść pomoc Ukrainie, ale także Polsce" - powiedział.

Dodał, że skala uchodźców do Polski z Ukrainy jest nieporównywalna z niczym do tej pory.

Jak wyjaśnił, podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku, do Europy przybyło mniej migrantów niż do krajów sąsiadujących z Ukrainą w ciągu 7 ostatnich dni. "Wtedy do całej Europy przybyło 900 tys. migrantów, natomiast z Ukrainy już uciekło 1,2 osób, w tym ponad 800 tys. do samej Polski" - wskazał.

Szczerski podkreślił, że w tej chwili Polska musi mobilizować świat, aby niósł pomoc. "Musi apelować, żeby odblokować wszystkie środki na to, aby pomagać takim krajom jak Polska w przyjmowaniu tej imigracji" - wyjaśnił.

Na pytanie o ofiarność Polaków ambasador wskazał, że wszyscy w ONZ są pod ogromnym wrażeniem gościnności Polaków i tego, że Polska przyjęła tyle tysięcy ludzi nie tworząc obozów dla uchodźców. "Chcę zapewnić Polaków, że już niedługo zaczną działać normalne mechanizmy, które wymagają kilku dni na uruchomienie. Już niedługo do Polski zacznie przychodzić systematyczna zorganizowana pomoc z całego świata" - zapowiedział.

Dodał, że bez tej pomocy Polska z tak wielkim kryzysem humanitarnym sobie nie poradzi sama. "Nikt by sobie nie poradził" - podkreślił ambasador przy ONZ.

Jak poinformowała w sobotę Straż Graniczna, już ponad 800 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy odprawili w przejściach granicznych funkcjonariusze SG. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Sobota jest dziesiątym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.