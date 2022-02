Szczerski o sytuacji wokół Ukrainy: sprawa jest jeszcze daleka od rozwiązania

Jesteśmy w takim momencie, w którym wciąż jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte; wszystkie możliwe scenariusze są cały czas na stole i trzeba być bardzo czujnym, bo ta sprawa jest jeszcze daleka od rozwiązania - mówił w piątek ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski o sytuacji wokół Ukrainy.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w czwartek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ mówił, że rosyjskie wojska przygotowują się do rozpoczęcia ataku przeciwko Ukrainie w nadchodzących dniach. Dodał, że Rosja już podjęła kroki w kierunku wojny, próbując stworzyć pretekst do inwazji, oskarżając Kijów m.in. o możliwy atak bronią chemiczną, zamach terrorystyczny na terytorium Rosji, czy o "ludobójstwo".

"Potem zacznie się atak. Rosyjskie rakiety i bomby będą spadać w całej Ukrainie. Środki komunikacji zostaną wyłączone, a cyberataki sparaliżują kluczowe ukraińskie instytucje. Następnie rosyjskie czołgi i żołnierze ruszą na kluczowe cele" - podkreślił dyplomata. Jak dodał, USA mają też informacje o tym, iż na liście celów rosyjskiej agresji znajduje się Kijów, a Rosja ma plany ataku przeciwko konkretnym grupom Ukraińców.

Szczerski w Programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że Blinken mówił to po to, aby scenariusz ten się nie zrealizował. "To była próba rozbrojenia jednego z możliwych scenariuszy, aby zatrzymać tego typu scenariusz. Po to się go ujawnia, aby nie był on już możliwy do realizacji. To nie było straszenie tym scenariuszem, to było zapobieganie temu scenariuszowi" - wskazał.

Według ambasadora obecnie jesteśmy w takim momencie, w którym wciąż jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. "Wszystkie możliwe scenariusze są cały czas na stole i trzeba być bardzo czujnym, bo ta sprawa na pewno jest jeszcze daleka od rozwiązania" - przyznał Szczerski. Zwrócił też uwagę, że nie nastąpiła żadna deeskalacja. "Nie nastąpił jeszcze ze strony rosyjskiej jakikolwiek ruch, który pokazywałby, że (Władimir Putin) wycofuje się z planów, jakie ma w sprawie inwazji na Ukrainę" - powiedział.

Szczerski ocenił też, że Rosji chodzi o to, aby rozbić Zachód, a Ukraina jest tutaj narzędziem, a nie celem działania Putina. Jego zdaniem Putin chce uzyskać wpływ na politykę europejską, NATO i politykę Zachodu używając do tego takiego narzędzia jak konflikt na Ukrainie. Jak dodał, dzięki działaniom amerykańskiej, europejskiej, a także polskiej dyplomacji pewne scenariusze Rosji są dzisiaj już niemożliwe, ale - przyznał - Putin ma wciąż w zanadrzu różne możliwe warianty.

Ambasador zwrócił przy tym uwagę, że trwanie w obecnej sytuacji Rosji nic nie kosztuje, natomiast bardzo dużo kosztuje Ukrainę, która każdego dnia traci gospodarczo i traci na swoim bezpieczeństwie. Dlatego - podkreślił - Zachód powinien domagać się od Putina działań odwracających tę sytuację. Szczerski ocenił ponadto, że Polska jest dzisiaj niezbędnym uczestnikiem wszystkich rozmów na temat tego, jak ta sprawa ma się rozstrzygnąć.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. W ostatnim czasie państwa zachodnie czyniły intensywne zabiegi dyplomatyczne, aby powstrzymać rosyjską inwazję. Moskwa zaprzecza, jakoby miało dojść do ataku, domaga się jednak od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury "od granic Rosji".

Jako możliwą datę inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę wskazywano środę, 16 lutego. Do ataku wojskowego nie doszło, jednak - jak wynika z informacji państw NATO - Rosja nadal rozbudowuje swój potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą, co przeczy jej twierdzeniom o wycofywaniu wojsk z tego rejonu.

W czwartek prezydent USA Joe Biden poinformował, że wszystkie wskazania, jakie ma, mówią o tym, że Rosja jest gotowa do wejścia na Ukrainę i może dojść do tego w ciągu najbliższych dni. Dodał, że wciąż możliwe jest dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.