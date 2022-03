Szczerski: Powinniśmy usłyszeć od Bidena o trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego i gwarancji amerykańskich dla Polski

Powinniśmy usłyszeć od prezydenta Joe Bidena w czasie jego wizyty w Polsce o trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego, obecności amerykańskiej i gwarancji amerykańskich dla Polski; chodzi o jasny sygnał o realnej i trwałej gotowość już dzisiaj - powiedział ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski.

W środę na briefingu po posiedzeniu BBN prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zaplanowana na piątek i sobotę wizyta w Polsce prezydenta USA Joe Bidena w Polsce pokazuje, jakie jest dziś jej znaczenie w strukturach NATO. Jak mówił, wśród tematów rozmów będą m.in. bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO, obecność amerykańska w Polsce i kryzys uchodźczy.

Szczerski był w środę pytany w TVP Info o to co - jego zdaniem - prezydent Biden powie podczas czwartkowego szczytu NATO i co usłyszą Polacy później, podczas jego zaplanowanej na piątek i sobotę wizyty w Polsce.

"Powinniśmy usłyszeć od prezydenta Joe Bidena o trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego, o trwałości obecności amerykańskiej w Polsce, o trwałości gwarancji amerykańskich dla Polski. Bo to jest bardzo ważne w tej sytuacji, w której jesteśmy - jasny sygnał, że to nie jest wyłącznie potencjalna pomoc dla Polski tylko realna i trwała pomoc dla Polski, trwała gotowość już dzisiaj" - odpowiedział. "Realna gotowość NATO do tego, by całą swoją siłą militarną obronić Polskę jest niezwykle ważnym sygnałem, który dotrze do decydentów rosyjskich i powstrzyma ich od nawet planów jakiegokolwiek rzucania wyzwania nato, ta odpowiedź musi być na tyle jasna, na tyle czytelna, gotowość pokazana w sposób na tyle czytelny, by było wiadomo, że to jest kwestia już zdecydowana, a nie dopiero do rozważenia" - dodał.

Szczerskiego pytano też o kwestię misji pokojowej NATO lub ONZ w Ukrainie oraz o badania, z których wynika, że ponad połowa Polaków popiera taką potencjalną misję. Dopytywano go czy Polska złoży taki oficjalny wniosek czy postulat. Szczerskiego pytano także, w jakich warunkach taka misja mogłaby przebiegać, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w takich kwestiach.

Szczerski zaznaczył, że wojna w Ukrainie "zmienia swój charakter na wojnę humanitarną". "To znaczy, że ona na dłuższą metę będzie prowadziła do ogromnych ludzkich tragedii. Każdy kolejny dzień przynosi tragedie ludzkie, to nie są po prostu walczący ze sobą żołnierze, to są po prostu cywile, matki z dziećmi, które są ofiarami tej wojny. Więc społeczność międzynarodowa ma obowiązek przełamania tej sytuacji, nie może po prostu patrzeć na nią i czekać aż ona się rozstrzygnie. To nie jest wojna, w której walczą żołnierze, a ludność cywilna jest bezpieczna. Tam nie ma nawet bezpieczeństwa dla korytarzy humanitarnych" - mówił ambasador Polski przy ONZ.

Jak ocenił, "każda próba zmiany tej sytuacji, jaka ma obecnie miejsce, i wkroczenia tam w sposób zdecydowany z misją pokojową byłaby pewną strategiczną zmianą sytuacji jaka ma miejsce i do tego trzeba przekonywać, o tym trzeba mówić, że po prostu jest dzisiaj potrzebna zmiana obrazu tej wojny".

Szczerski podkreślił, że ONZ nie może takiej misji ustanowić "z racji blokady, weta rosyjskiego". "Natomiast rezolucja, która została przyjęta, która jasno wzywa, żeby tej agresji się przeciwstawić i ta rezolucja, która będzie dzisiaj podejmowana czy jutro, dotycząca humanitarnego aspektu tej wojny - dają podstawę nieformalną, ale i polityczną do tego, by o tym dyskutować, w jaki sposób wprowadzić te rezolucje w życie za pomocą mocnej, pokojowej obecności społeczności międzynarodowej właśnie na terenie Ukrainy" - powiedział.

Zaznaczył, że celem takich działań jest to, "by ta sytuacja (w Ukrainie) nie toczyła się na naszych oczach w takim kierunku, w jakim obecnie obserwujemy".

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą i z premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się w ubiegłym tygodniu w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.