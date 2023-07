Szczyt NATO w Wilnie: A. Duda o zwolnieniu Ukrainy z tzw. MAP: to oznacza, że szereg elementów uznaje się za zrealizowane

Uznanie, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (tzw. MAP), oznacza, że bardzo istotny punkt proceduralny, który przewidywał cały szereg elementów, uważa się za zrealizowane - powiedział w środę, po zakończonym szczycie Sojuszu w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent był pytany na konferencji prasowej, co w praktyce oznacza uznanie przez państwa NATO, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP).

"To oznacza tyle, że bardzo istotny punkt proceduralny, który przewidywał cały szereg elementów, które musiały być wykonywane, uważa się za zrealizowane, bo w gruncie rzeczy to tak można powiedzieć" - powiedział Duda.

Mówił, że "jeżeli Ukraina zostaje zwolniona z realizacji tzw. MAP to oznacza, że po prostu Sojusz uznał, że nie ma co rozpisywać tej procedury dla Ukrainy, albowiem to już jest po prostu, i tworzenie tego w tym momencie (...) tylko być może niepotrzebnie przedłużałoby czas".

Prezydent przekazał też, że Sojusz zatwierdził, iż ministrowie spraw zagranicznych państw NATO będą dokonywali oceny stanu przygotowania Ukrainy do wstąpienia do NATO. "To jest w konkluzjach szczytu, to jest bardzo istotne postanowienie, ono również, jeśli chodzi o drogę do NATO ma wymiar proceduralny, procedury już, można powiedzieć, przyjmowania do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił Duda.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował jednocześnie, że zaproszenie do Sojuszu zostanie wysłane Ukrainie, gdy "zostaną ku temu spełnione warunki"; wyjaśnił, że nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo "proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów".